Συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση πραγματοποίησε χθες, στο Υπουργείο, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος και ο Σύμβουλος του Δημάρχου Βασίλης Χρήστου.

Επίκεντρο της συζήτησης ήταν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πειραιά, με έμφαση στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισής τους, καθώς και στη στρατηγική αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Αθλητισμού «e-Kouros». Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο πλήρους ψηφιακής καταγραφής του ελληνικού αθλητισμού — από τον ερασιτεχνικό έως τον επαγγελματικό — και σε αυτό το πλαίσιο συζητήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησής της από τον Δήμο Πειραιά προς όφελος των αθλητικών σωματείων της πόλης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο «Α. Γαρύφαλλος», στα Βοτσαλάκια.

Ο Δήμαρχος Πειραιά μαζί με τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού Νίκο Γέμελο παρέδωσε στον Αναπληρωτή Υπουργό τεχνική μελέτη για την πλήρη αναβάθμιση της εγκατάστασης, επισημαίνοντας τη σημασία της για τον υγρό στίβο και τον μαζικό αθλητισμό της πόλης. Στόχος είναι η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης από το Υπουργείο και σε αυτή την κατεύθυνση αναμένονται θετικές εξελίξεις εντός του επόμενου τριμήνου.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια ημέρα με καλά νέα και θετικές εξελίξεις για τον Πειραιά. Η συνάντησή μας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση επιβεβαιώνει ότι, όταν υπάρχει συνεργασία, κοινή αντίληψη και βούληση, μπορούν να προκύψουν απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η παράδοση της τεχνικής μελέτης που εκπόνησε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Πειραιά για την πλήρη αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου «Α. Γαρύφαλλος» σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα για μια παρέμβαση ιδιαίτερης σημασίας για τον υγρό στίβο, τα αθλητικά σωματεία, τη νεολαία και τον μαζικό αθλητισμό του Πειραιά. Ελπίζουμε ότι το προσεχές τρίμηνο θα υπάρξουν θετικά νέα για την χρηματοδότησή του.

Επιπλέον, η αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας e-Kouros από τον Δήμο Πειραιά αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη σύγχρονη οργάνωση και καταγραφή της αθλητικής δραστηριότητας στην πόλη μας. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα ενισχύσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την υποστήριξη των σωματείων, καθώς και τον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών αποτελεί για τη Δημοτική Αρχή σταθερή προτεραιότητα. Στην κατεύθυνση αυτή ενημερώσαμε τον κ. Βρούτση ότι η δέσμευσή μας για την αναβάθμιση του γηπέδου 11 x 11 στο Σ.Ε.Φ. γίνεται πράξη, καθώς το έργο ολοκληρώνεται μέσα στον Φεβρουάριο. Ο Πειραιάς, με τα ιστορικά αθλητικά του σωματεία και τις σπουδαίες διακρίσεις που έχουν κατακτήσει, δικαιούται σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, που να ανταποκρίνονται στην αθλητική του δυναμική.

Συνεχίζουμε με συνέπεια, διεκδίκηση και συνεργασίες, ώστε οι δεσμεύσεις να μετατρέπονται σε πράξεις και ο Πειραιάς να διαθέτει τις αθλητικές εγκαταστάσεις που αξίζουν και στους Πειραιώτες και στην πόλη και στα σωματεία μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Βρούτση για την παραγωγική συζήτηση και τη γενικότερα εποικοδομητική μας συνεργασία».