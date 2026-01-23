Η Έλλη Κοκκίνου επιστρέφει πιο αποφασιστική, πιο αληθινή και πιο δυνατή από ποτέ με το νέο της τραγούδι «Από πού κι ως πού», σε μουσική και στίχους του Φοίβου, που κυκλοφορεί από τη Spicy και επιβεβαιώνει, γιατί η Έλλη παραμένει αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια στα ελληνικά μουσικά δρώμενα.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με ξεκάθαρο χαρακτήρα. Μιλά για τα όρια που ξεπεράστηκαν, για τις δεύτερες ευκαιρίες που δόθηκαν και για τη στιγμή που η υπομονή τελειώνει. Εκεί, όπου όλα συνοψίζονται σε μια φράση που λέγεται απλά και καθαρά: «Ε, δεν πάει έτσι».

Η Έλλη Κοκκίνου ερμηνεύει με πάθος και ένταση έναν ρόλο που γνωρίζει καλά και αγαπά το κοινό της: τη γυναίκα που δεν συμβιβάζεται, που δεν συγχωρεί από συνήθεια και που ξέρει πότε πρέπει να κλείσει οριστικά έναν κύκλο.

Η διαχρονική και απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία της Έλλης με τον Φοίβο συνεχίζεται με ένα τραγούδι επίκαιρο και δυναμικό, που συνδυάζει τον καθαρό ήχο με τους ευθύβολους στίχους, εκφράζοντας την βεβαιότητα και το σημαντικό μήνυμα που μεταφέρει.

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση και κινηματογραφική αισθητική, πραγματοποιήθηκαν και τα γυρίσματα του video clip υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Steven Airth, αποτυπώνοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στην ευαισθησία και την εσωτερική δύναμη.

Το music video εκτυλίσσεται σε ένα βιομηχανικό στενό, μια βροχερή νύχτα γεμάτη αντανακλάσεις, σιωπηλή ένταση και νοσταλγία, με την ίδια να αποτελεί τον φωτεινό πυρήνα της ιστορίας, φωτισμένη με θερμούς τόνους μέσα σε ένα ψυχρό, noir περιβάλλον. Συμβολικές φιγούρες με φωτισμένες ομπρέλες και δυναμικά χορευτικά πλάνα στη βροχή λειτουργούν ως προέκταση των συναισθημάτων της, οδηγώντας σε μια κορύφωση λύτρωσης και κάθαρσης, όπου η ηρεμία και η αυτοπεποίθηση επικρατούν.

Απολαύστε το εδώ:

Η Έλλη Κοκκίνου, πιο εκρηκτική από ποτέ, συνεχίζει παράλληλα να εντυπωσιάζει και επί σκηνής με τις εμφανίσεις της στο Theama Athens, κάθε Παρασκευή & Σάββατο έχοντας ήδη συμπληρώσει αρκετούς μήνες επιτυχίας!