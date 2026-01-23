Κορμό τιραμισού ετοίμασε σήμερα ο Χρήστος Βέργαδος στην κουζίνα του «Buongiorno», προτείνοντας μια εύκολη αλλά εντυπωσιακή εκδοχή του κλασικού ιταλικού γλυκού, ιδανική για κάθε περίσταση. Ο αγαπημένος μάγειρας παρουσίασε βήμα-βήμα τη συνταγή, δίνοντας έμφαση τόσο στη σωστή τεχνική όσο και στα μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά στη γεύση και την υφή.

Όπως εξήγησε, η βάση του κορμού τιραμισού είναι τα σαβαγιάρ, τα οποία βουτιούνται γρήγορα σε δυνατό καφέ, αρωματισμένο προαιρετικά με λίγο λικέρ, ώστε να μαλακώσουν χωρίς να διαλυθούν. Στη συνέχεια, ετοιμάζεται η κρέμα με μασκαρπόνε, ζάχαρη και αφράτη σαντιγί, που δένουν σε ένα λείο και βελούδινο μείγμα. Ο Χρήστος Βέργαδος τόνισε ότι το μυστικό για επιτυχημένο αποτέλεσμα είναι η σωστή ισορροπία ανάμεσα στη γλυκύτητα της κρέμας και την ένταση του καφέ.

Η συναρμολόγηση του κορμού γίνεται πάνω σε μεμβράνη, με στρώσεις από μπισκότα και κρέμα, ώστε το γλυκό να πάρει εύκολα το χαρακτηριστικό κυλινδρικό σχήμα του. Αφού τυλιχτεί προσεκτικά, τοποθετείται στο ψυγείο για αρκετές ώρες, ώστε να «δέσουν» τα υλικά και να σταθεροποιηθεί. Πριν το σερβίρισμα, ο κορμός καλύπτεται με κακάο ή σοκολάτα, δίνοντας ένα αποτέλεσμα που θυμίζει επαγγελματική ζαχαροπλαστική.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Χρήστος Βέργαδος μοιράστηκε και εναλλακτικές ιδέες για παραλλαγές της συνταγής, όπως η προσθήκη φρούτων, πραλίνας ή σοκολατένιων κομματιών, ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός. Όπως σημείωσε, ο κορμός τιραμισού είναι ένα γλυκό που επιδέχεται δημιουργικούς πειραματισμούς χωρίς να χάνει τον κλασικό του χαρακτήρα.

Η πρόταση του Χρήστου Βέργαδου στο «Buongiorno» απέδειξε ότι με απλά υλικά και σωστές οδηγίες, μπορούμε να δημιουργήσουμε στο σπίτι ένα εντυπωσιακό και απολαυστικό επιδόρπιο.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του και καλή σας απόλαυση: