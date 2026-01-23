Ο Φράνσις Μπούχολζ, ο θρυλικός μπασίστας των Scorpions, έφυγε από τη ζωή ύστερα από μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Η είδηση σκόρπισε θλίψη στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Ο Μπούχολζ, γεννημένος το 1954, υπήρξε μέλος των Scorpions από το 1973 έως το 1992, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία μερικών από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ του γερμανικού ροκ συγκροτήματος, όπως τα In Trance, Taken By Force, Blackout και Love at First Sting.

Στην ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά, σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Φράνσις απεβίωσε χθες μετά από μια προσωπική μάχη με τον καρκίνο. Έφυγε ειρηνικά από αυτόν τον κόσμο, περιτριγυρισμένος από αγάπη. Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, μείναμε δίπλα του, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση ως οικογένεια – ακριβώς όπως μας δίδαξε.

Προς τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, σας ευχαριστούμε για την ακλόνητη αφοσίωσή σας, την αγάπη σας και την πίστη που δείξατε σε αυτόν σε όλο το απίστευτο ταξίδι του. Αν και οι χορδές έχουν σωπάσει, η ψυχή του παραμένει σε κάθε νότα που έπαιξε και σε κάθε ζωή που άγγιξε. Με αγάπη και ευγνωμοσύνη, Hella, Sebastian, Louisa και Marietta».

Γεννημένος στο Αννόβερο της Κάτω Σαξονίας, στη Δυτική Γερμανία, ο Μπούχολζ ανακάλυψε τη ροκ μουσική σε ηλικία 11 ετών. Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως μπασίστας έγινε στα 15 του, ενώ φοιτούσε στο λύκειο. Από τότε έπαιξε σε διάφορα ροκ, μπλουζ και τζαζ συγκροτήματα στη γενέτειρά του, το Αννόβερο.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη μηχανολογία στο Πανεπιστήμιο του Αννόβερου και παράλληλα με μαθήματα στη Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, ο Μπούχολζ, εντάχθηκε στο συγκρότημα Dawn Road, στο οποίο συμμετείχε και ο κιθαρίστας Uli Roth. Τελικά, οι μουσικοί των Dawn Road και των Scorpions συγχωνεύτηκαν σε μια νέα εκδοχή των Scorpions το 1973, με τον Buchholz στο μπάσο.

Η πρώτη ηχογράφηση του Μπούχολζ με τους Scorpions ήταν το άλμπουμ Fly to the Rainbow το 1974, και παρέμεινε μέλος του συγκροτήματος για 18 χρόνια, ηχογραφώντας 12 άλμπουμ κατά την εμπορικά πιο επιτυχημένη περίοδο του συγκροτήματος. Μαζί πούλησαν πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους μόνο στις ΗΠΑ και περισσότερα από 100 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Για την επιτυχία του με τους Scorpions, ο Μπούχολζ τιμήθηκε με περισσότερες από 50 χρυσές και πλατινένιες διακρίσεις για πωλήσεις δίσκων σε όλο τον κόσμο. Αποχώρησε από το συγκρότημα το 1992, ύστερα από διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση του συγκροτήματος. Το τελευταίο του άλμπουμ με τους Scorpions ήταν το Crazy World, το οποίο περιλάμβανε και το μοναδικό τραγούδι των Scorpions στο οποίο συνέβαλε συνθετικά ο Μπούχολζ το «Kicks After Six».