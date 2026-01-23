Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα η κηδεία του 53χρονου λιμενικού στο Άστρος Κυνουρίας, που έχασε τη ζωή του εκτελώντας τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας.

Φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στον ιερό ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα στο Άστρος Κυνουρίας για το τελευταίο αντίο

Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα τελέστηκε σήμερα η κηδεία του 53χρονου λιμενικού, που έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας ενώ εκτελούσε τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα τις προηγούμενες μέρες.

Φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στον ιερό ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα στο Άστρος Κυνουρίας, για να πουν το τελευταίο στον ήρωα λιμενικό μην μπορώντας να πιστέψουν ότι έφυγε τόσο νωρίς και κατά αυτόν τον τρόπο από τη ζωή.

Το παρών στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς.

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ευγνώμων για την προσφορά του 53χρονου στην οικογένεια του υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος και διαβεβαίωσε πως η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του. Όπως αποκάλυψε, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας η Βουλή να σταθεί δίπλα στο ανήλικο παιδί του εκλιπόντος.

«Και επειδή έχει ένα ανήλικο παιδάκι, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη και ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω. Θέλω να πω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο» δήλωσε συγκινημένος ο υπουργός Ναυτιλίας

O άτυχος λιμενικός, μαζί με συναδέλφους του, βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών, ώστε να μην παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους, όταν λόγω των έντονων ανέμων ένα μεγάλο κύμα τους παρέσυρε στη θάλασσα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, ενώ λίγο αργότερα ο 53χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς είχε χτυπήσει το κεφάλι του. Η στιγμή που παρασύρεται από το κύμα έχει αποτυπωθεί σε βίντεο ντοκουμέντο.

Ο γαμπρός του 53χρονου περιέγραψε στo Live News όσα συνέβησαν.

«Ενώ με τους άλλους τους συναδέλφους έκανε περιπολία στο λιμάνι του παράλιου Άστρους και βγάλανε έναν ψαρά ο οποίος είχε πάει να δέσει την βάρκα και κινδύνευε, στην συνέχεια γυρίζοντας πίσω, είδε μια βάρκα που ήταν λυμένη. Εκείνη την ώρα ήρθαν δύο κύματα τεράστια και τους πετάξανε και τους τρεις λιμενικούς μέσα στην θάλασσα. Οι δύο πέσανε σε νερό, ο κουνιάδος μου έπεσε προφανώς πάνω σε βάρκα, χτύπησε το κεφάλι απ’ ότι είπαν και έχασε τις αισθήσεις του και τώρα τον έχουν πάει στην Κόρινθο για νεκροψία, νεκροτομή. Είχε πάει (ο ψαράς) εκεί για να δει την βάρκα του, αν είναι ασφαλής αλλά για κάποιο λόγο και αυτός βρέθηκε στο νερό από τα κύματα τα τεράστια. Οι λιμενικοί τον βγάλανε έξω τον βγάλανε έξω τον ψαρά.

»Ήταν ευσυνείδητος και φιλότιμος στην δουλειά του ο κουνιάδος μου, προσπαθούσε πάντα να βοηθήσει. Το θέμα είναι ότι το έκανε από ευαισθησία, από φιλότιμο. Δεν υπολόγισε καλά το κύμα, δεν ξέρω. Δεν ήταν πρωτάρης. Είχε 25 χρόνια στο λιμενικό, δεν ήταν άπειρος. Ήταν ακραία, χθες τα κύματα στην συγκεκριμένη περιοχή ήταν ακραία. Αυτό ήρθε από μακριά το κύμα, δεν το υπολογίσαvε καλά από ότι φαίνεται και έγινε η ζημιά. Επειδή ήταν σημαιοφόρος και υπολιμενάρχης είχε κάποιες αυξημένες αρμοδιότητες, έκανε και περιπολίες και υπηρεσίες αρκετές και πάντα πήγαινε όπου υπάρχει πρόβλημα να βοηθήσει γιατί ήξερε το πρόβλημα και πήγαινε να βοηθήσει. Όλη η οικογένεια χάλια είναι».

Ο 53χρονος ήταν πατέρας ενός 7χρονου παιδιού και είχε τον βαθμό του σημαιοφόρου στο λιμενικό. Έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας. Λίγο νωρίτερα από αυτές τις στιγμές, είχε απεγκλωβίσει στην ίδια περιοχή, ένα παιδί που κινδύνευε.