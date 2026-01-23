Ο διευθύνων σύμβουλος του τουριστικού γραφείου Collectionist, Μαξ Ανιόρ, υπογραμμίζει την αυξημένη επισκεψιμότητα σε μεσογειακούς προορισμούς όπως η Ελλάδα, η Ίμπιζα και η Σικελία κατά τη χειμερινή περίοδο και στις αρχές της άνοιξης, λόγω ήπιου κλίματος και προσιτών τιμών.

Η Ίμπιζα αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση της ζήτησης κατά 200% το 2025, σύμφωνα με δηλώσεις στην γαλλική εφημερίδα Les Echos.

Οι διακοπές στη Μεσόγειο δεν περιορίζονται πλέον στο καλοκαίρι, καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν τη χαμηλή περίοδο για να αποφύγουν την πολυκοσμία και την έντονη ζέστη.

Αυτό υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος του τουριστικού γραφείου Collectionist, Μαξ Ανιόρ επισημαίνοντας ότι προορισμοί όπως η Ελλάδα, η Ίμπιζα, η Σικελία κ.ά. καταγράφουν αυξημένη επισκεψιμότητα τον χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης, χάρη στο ήπιο κλίμα και τις πιο προσιτές τιμές. Ο ίδιος κάνει λόγο στην γαλλική εφημερίδα Les Echos για θεαματική άνοδο της ζήτησης, με την Ίμπιζα να καταγράφει αύξηση 200% το 2025.

Όπως αναφέρει οι επαγγελματίες του τουρισμού προσαρμόζουν την προσφορά τους, επενδύοντας σε spa, εσωτερικές πισίνες και χώρους ευεξίας, ενώ εκ παραλλήλου tour-operators προτείνουν ταξίδια εκτός σεζόν, όπως οκταήμερη εξερεύνηση των Κυκλάδων, σηματοδοτώντας μια βαθιά αλλαγή στο μεσογειακό τουριστικό μοντέλο.