Το 2025, οι Τούρκοι τουρίστες στη Χίο ανήλθαν σε 131.324, αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχημένη πορεία του τοπικού τουρισμού, με 25.018 εξ αυτών να εκδίδουν visa express στο λιμάνι της Χίου, χάρη σε πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η γειτνίαση της Χίου με το τουρκικό λιμάνι του Τσεσμέ (Σμύρνη) επιτρέπει στους Τούρκους επισκέπτες να ταξιδεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο το καλοκαίρι.

Οι Τούρκοι τουρίστες επιλέγουν τη Χίο για shopping, φτηνό και καλό φαγητό, φθηνή διαμονή και αλκοόλ, ως αντίβαρο στις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Τουρκία.

Θετικό πρόσημο στον τουρισμό της Χίου έχει ο απολογισμός της κίνησης στο νησί τον χρόνο που πέρασε. Μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος σημείωσε ότι μεγάλο μερίδιο στην πετυχημένη πορεία των επιχειρήσεων το 2025 έχουν οι Τούρκοι τουρίστες που έφτασαν τους 131.324. Από αυτούς 25.018 εξέδωσαν τη λεγόμενη visa express στην πύλη εισόδου, στο λιμάνι δηλαδή της Χίου, στο πλαίσιο της πετυχημένης πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πριν δυο χρόνια κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Οι Τούρκοι επισκέπτες λέει ο κ. Μούνδρος είναι καλοί πελάτες, αφού λόγω της γειτνίασης της Χίου με το λιμάνι του Τσεσμέ δηλαδή τη μεγαλούπολη της Σμύρνης έρχονται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο το καλοκαίρι».

Γιατί όμως έρχονται στη Χίο; Ο κ. Μούνδρος υποστηρίζει πως «εκτός όλων των άλλων πολλοί Τούρκοι έρχονται για shopping και δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί στην Τουρκία στη Χίο βρίσκουν καλό φαγητό, πολύ φτηνό σε σύγκριση με τη χώρα τους αλκοόλ και φτηνή διαμονή».

Πέραν των Τούρκων επισκεπτών στη Χίο το σύνολο των αφιχθέντων το 2025 από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τρίτες χώρες, έφτασε τις 195.240. Πολλοί από αυτούς, περίπου το 10% είναι οι αποκαλούμενοι στο νησί και «Ευρωτούρκοι», δηλαδή Τούρκοι με ευρωπαϊκά διαβατήρια, ενώ υπάρχουν και πολλοί Λατίνοι, που χρησιμοποιούν τη Σμύρνη ως σταθμό στο δρόμο από τη Σμύρνη στην Αθήνα.

Η Χίος, που δεν αναπτύχθηκε σε επίπεδο μαζικού τουρισμού αφού το αεροδρόμιο της δεν επιτρέπει προσγειώσεις αεροπλάνων πτήσεων τσάρτερ απευθείας από ευρωπαϊκές χώρες, διαθέτει πολύ ενδιαφέροντες προορισμούς εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και μοναδικής ποιότητας και ομορφιάς περιπατητικές διαδρομές σε φυσικά τοπία, στα ανοιξιάτικα λιβάδια με τις τουλίπες, σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλους πολιτιστικούς προορισμούς. «Ας ελπίσουμε ότι το 2028 θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στο αεροδρόμιο της Χίου και θα έχουμε τη δυνατότητα υποδοχής και πολλών Ευρωπαίων τουριστών απευθείας από την πατρίδα τους», κατέληξε ο κ. Μούνδρος.