Τρεις Ουκρανοί πολίτες που, σύμφωνα με το Κίεβο, «κρατούνταν παρανόμως» στη Βενεζουέλα, αφέθηκαν ελεύθεροι, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.

«Αυτό κατέστη δυνατό μέσω των συντονισμένων προσπαθειών Ουκρανών διπλωματών και της στήριξης των Αμερικανών και των Ευρωπαίων εταίρων μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Αντρίι Σιμπίχα.

Ο Σιμπίχα επισήμανε ότι οι απελευθερωθέντες Ουκρανοί είναι ασφαλείς και ταξιδεύουν προκειμένου να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε δηλώσει ότι Ουκρανοί υπήκοοι περιλαμβάνονται στο πλήρωμα του υπό ρωσική σημαία δεξαμενόπλοιου Bella-1, το οποίο έχει καταληφθεί από αμερικανικές δυνάμεις.