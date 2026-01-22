Η Λιόν, αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, επικράτησε 1-0 της Γιούνγκ Μπόις χάρη σε τέρμα του Μέιτλαντ-Νάιλς στο 45+1′, φτάνοντας τους 18 βαθμούς και εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την παρουσία της στην επόμενη φάση.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Άστον Βίλα, που πήρε εκτός έδρας νίκη 1-0 επί της Φενέρμπαχτσε με γκολ του Τζέιντον Σάντσο στο 25′, μοιράζοντας μαζί με τη Λιόν την κορυφή της βαθμολογίας.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Φράιμπουργκ με 17 βαθμούς μετά το 1-0 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ η Μίντιλαντ, παρά την προσπάθειά της, περιορίστηκε στην ισοπαλία 3-3 με την Μπραν και έπεσε στην 4η θέση με 16 βαθμούς. Η Πόρτο επίσης μοιράστηκε βαθμούς με τη Βικτόρια Πλζεν (1-1), με γκολ του Ντενίζ Γκιούλ στο 90′.

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, η Φέγενορντ νίκησε 3-0 τη Στουρμ Γκράτς, η αναμέτρηση Μπολόνια – Σέλτικ έληξε 2-2 και ο Ερυθρός Αστέρας πήρε πολύτιμο διπλό 1-0 στη Σουηδία επί της Μάλμε, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για την οκτάδα.