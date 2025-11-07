Μετά την αναμέτρηση με τους Γιουνγκ Μπόις και το εντυπωσιακό 4-0 στην Τούμπα που τον έφερε μια “ανάσα” από την πρώτη οκτάδα, ο Δικέφαλος συνεχίζει με δύο παιχνίδια που θεωρούνται «βατά» ως προς τη βαθμολογική συγκομιδή, πριν συναντήσει – μέσα στον Ιανουάριο – δύο ομάδες από το ανώτερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δίνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά εντός έδρας παιχνίδι, αυτή τη φορά απέναντι στη νορβηγική Μπραν. Πρόκειται για ματς με διπλή σημασία: πέρα από τις βαθμολογικές προεκτάσεις, αποτελεί και την ευκαιρία να «κλειδώσει» ο Δικέφαλος μια θέση στο άνω μισό του πίνακα, διατηρώντας τον έλεγχο της υπόθεσης πρόκρισης.

Η Μπραν δεν έχει το βάθος ή το ταλέντο άλλων αντιπάλων, όμως πρόκειται για ομάδα με ένταση στο παιχνίδι της, που δεν χαρίζει μέτρα και μπορεί να βρει γκολ αν της επιτρέψεις ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ, με το κλίμα της Τούμπας σύμμαχο, έχει το προβάδισμα – αλλά όχι την πολυτέλεια εφησυχασμού.

Ένα ταξίδι με… συναισθηματικό υπόβαθρο στην Βουλγαρία

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ θα επιστρέψει στο Ράζγκραντ απέναντι στην ομάδα όπου όχι μόνο αγωνίστηκε, αλλά διετέλεσε αρχηγός και απόλυτο σημείο αναφοράς.

Η Λουντόγκορετς είναι πιο έμπειρη ομάδα από τη Μπραν, με αρκετά «ευρωπαϊκά» ματς στα πόδια της, όμως δεν έχει φέτος τη σταθερότητα προηγούμενων ετών. Για τον ΠΑΟΚ, το παιχνίδι αυτό θα είναι καθοριστικό αφού ένα θετικό αποτέλεσμα θα του δώσει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ενόψει των δύο μεγάλων αναμετρήσεων του Ιανουαρίου.

Ένας Γενάρης με δυο ματς υψηλού επιπέδου

Εδώ αρχίζει το… βαρύ πρόγραμμα. Η Μπέτις, μία από τις ομάδες που διεκδικούν θέση στην πρώτη οκτάδα του πίνακα της League Phase, έρχεται στην Τούμπα για ένα από τα πιο δυνατά ευρωπαϊκά παιχνίδια των τελευταίων ετών στην έδρα του ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Πελεγκρίνι διαθέτει ποιότητα, ταχύτητα, παίκτες με ευρωπαϊκή εμπειρία και ισχυρή προσωπικότητα. Για τον ΠΑΟΚ, το συγκεκριμένο ματς δεν είναι απλώς αγώνας, είναι μέτρο σύγκρισης για το επίπεδο στο οποίο στοχεύει να φτάσει.

Μία εβδομάδα αργότερα, ο Δικέφαλος επιστρέφει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Λυών – στο τελευταίο παιχνίδι της League Phase. Ανεξάρτητα από το τι θα έχει προηγηθεί, πρόκειται για ματς υψηλής δυσκολίας και ατμόσφαιρας Champions League.

Η Λυών, παρά τα πάνω-κάτω των τελευταίων ετών, παραμένει κλαμπ με πλούσιο ρόστερ, βάρος φανέλας και μεγάλη έδρα. Το αποτέλεσμα εκεί ενδέχεται να κρίνει όχι απλώς θέση, αλλά και αν ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στα play-offs ή – στο ιδανικό σενάριο – θα εξασφαλίσει άμεσο εισιτήριο για τους «16», τερματίζοντας μέσα στην πρώτη οκτάδα.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι η σταθερότητα. Ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί υψηλή πίεση και να παραμένει ανταγωνιστικός σε Ευρώπη και Ελλάδα. Τώρα, χρειάζεται διάρκεια: να πάρει τα «υποχρεωτικά» αποτελέσματα σε Μπραν και Λουντόγκορετς και να πάει στα ματς του Ιανουαρίου όχι ως θεατής, αλλά ως διεκδικητής που μπορεί να τον φέρουν ακόμα και στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας με φόντο μια πιθανή πρόκριση απευθείας στους «16» του Europa League!

Αν το κάνει, τότε η φετινή ευρωπαϊκή πορεία δεν θα είναι απλώς επιτυχημένη – αλλά ιστορική.