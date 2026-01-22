Η ομάδα της Βοιωτίας πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν στη Stoiximan Super League, με την επιθετική της λειτουργία να ξεχωρίζει. Σε 17 αγωνιστικές έχει σημειώσει 42 γκολ, επίδοση που όχι μόνο την καθιστά την πιο παραγωγική ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά τη φέρνει και σε εντυπωσιακή σύγκριση με κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ.

Ο Λεβαδειακός έχει μέσο όρο 2,44 γκολ ανά αγώνα, αφήνοντας πίσω του ομάδες όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μάντσεστερ Σίτι και η Ίντερ. Μπροστά του βρίσκονται μόνο η Μπάγερν Μονάχου με 66 τέρματα (3,12 μ.ο.) και η Μπαρτσελόνα με 49 γκολ (2,53 μ.ο.) στον ίδιο αριθμό αγώνων.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 37 γκολ, ωστόσο η διαφορά από τον Λεβαδειακό είναι αισθητή. Οι «πράσινοι» της Λιβαδειάς δείχνουν σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, στοιχεία που αποτυπώνονται και στον σχετικό πίνακα που δημοσίευσε η ΠΑΕ στα social media, συνοδεύοντάς τον με χιουμοριστικό γραφικό και ένα… γάντι τερματοφύλακα που ζητά βοήθεια.