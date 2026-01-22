Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και δεν θα μεταβεί τελικά στο Νταβός.

Στις 10:30 θα προεδρεύσει σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την ευλογιά και τα μέτρα βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

Η κακοκαιρία προκάλεσε αναπροσαρμογή στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού λόγω προβλημάτων στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να αναχωρήσει μετά το μεσημέρι της Πέμπτης για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στην άτυπη έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει δείπνο εργασίας.

Επισήμως, η μη αναχώρηση του πρωθυπουργού χθες ήταν η κακοκαιρία στο αεροδρόμιο Ελευσίνας ενώ σήμερα αποφασίστηκε η οριστική ματαίωση της παρουσίας του στο φόρουμ επειδή το ταξίδι είναι μακρύ για ένα πρόγραμμα που τελικά περιορίστηκε σε μόνο λίγες ώρες (στο Νταβός πάντως βρέθηκε χθες ο υφυπουργός Χάρης Θεοχαρης).

Ανεπισήμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να ρίξει το βάρος στις αποψινές διαβουλεύσεις με τους ευρωπαίους ηγέτες (στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας το δείπνο) – σε αυτή τη φάση που η Αθήνα δεν επιδιώκει άβολες συμπτώσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Κυβερνητικές πηγές για Συμβούλιο Ειρήνης Τραμπ

Για την πρόσκληση προς την Ελλάδα να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, κυβερνητικές πηγές λένε ότι πρόκειται για “σύνθετο νομικά ζήτημα” το οποίο εξετάζεται “σε πλήρη συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας”.

Οπως προσθέτουν πάντως δείχνοντας και την κατεύθυνση στην οποία κινούνται οι ευρωπαίοι, ήδη το γενικότερο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη βάση του σχεδίου 20 σημείων του αμερικανού προέδρου Τραμπ προβλέπεται στο ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο υπερψήφισε η Ελλάδα.

«Η Ελλάδα, εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κινείται πάντα εντός πλαισίου Ηνωμένων Εθνών» σημειώνει η Αθήνα.