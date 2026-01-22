Ένας 53χρονος αξιωματικός του Λιμενικού σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος, προσπαθώντας να βοηθήσει άτομα και σκάφη που κινδύνευαν.

Ισχυρά κύματα χτύπησαν τον μόλο και το λιμάνι, προκαλώντας την τραγωδία.

Τη στιγμή του δυστυχήματος οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς, καθώς δεν έβρεχε και οι άνεμοι ήταν περιορισμένης έντασης, ωστόσο τα κύματα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνα.

Οι εικόνες από τα κύματα να «σκάνε» με τεράστια δύναμη στον μόλο και τα ορμητικά νερά να περνάνε μέσα στο λιμάνι στο Παράλιο Άστρος είναι συγκλονιστικές. Ένα από αυτά τα κύματα σκότωσε τον 53χρονο αξιωματικό του Λιμενικού εν ώρα καθήκοντος παρέχοντας συνδρομή σε άτομα και σκάφη που κινδύνευαν.

Η αποθαλασσιά

Όπως αναφέρει το in, οι καιρικές συνθήκες την ώρα του δυστυχήματος δεν ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς. Δεν έβρεχε και η ένταση των ανέμων ήταν περιορισμένη. Ωστόσο τα κύματα ήταν τρομακτικά.

Τι ήταν αυτό που τα προκαλούσε;

Από νωρίς χθες στην θαλάσσια περιοχή του Άστρους είχε εμφανιστεί το φαινόμενο της αποθαλασσιάς. Είναι το λεγόμενο «βουβό κύμα» ή swell που δεν οφείλεται σε καιρικά φαινόμενα στο χρόνο που παρατηρείται, αλλά σε άνεμο που έπνεε σε προηγούμενο χρόνο, ενίοτε και ημέρες πριν, ή σε άλλη περιοχή.

Με απλά λόγια, αποθαλασσία λέγονται τα παρατηρούμενα κύματα που φαίνονται να μην έχουν σχέση με τον επικρατούντα άνεμο στη περιοχή του παρατηρητή τόσο κατά διεύθυνση όσο και κατ΄ ένταση.

Τα κύματα swell

Τα κύματα swell είναι ουσιαστικά ελεύθερα κύματα (free waves). Χαρακτηρίζονται από:

– Ομαλότερη μορφή και πιο τακτική περίοδο (το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών) σε σύγκριση με τα κύματα που προκαλούνται άμεσα από τον τοπικό άνεμο (wind waves).

– Την ικανότητα να διανύουν τεράστιες αποστάσεις, χιλιάδων χιλιομέτρων, διατηρώντας μεγάλο μέρος της ενέργειάς τους, πολύ μετά τη διακοπή του ανέμου που τα δημιούργησε.

Όσο μεγαλύτερη απόσταση διανύουν τόσο μεγαλύτερη ενέργεια συσσωρεύουν και «σκάνε» στην ακτή με μεγάλη δύναμη.

Πώς έγινε η τραγωδία στο Παράλιο Άστρος

Ο άτυχος λιμενικός ήταν το πρώτο θύμα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα καθώς παρασύρθηκε από θεόρατα κύματα το απόγευμα της Τετάρτης.

Το μοιραίο συνέβη εν ώρα καθήκοντος, καθώς κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμανιού της περιοχής, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα κατά πληροφορίες να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή δεν τα κατάφερε και άφησε πίσω του ένα παιδί 8 ετών.

Λίγες ώρες αργότερα, μια ακόμη ανθρώπινη ζωή χάθηκε, όταν 56χρονη γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που μετακινήθηκε ανεξέλεγκτα λόγω των ορμητικών νερών, με αποτέλεσμα να βρει κι εκείνη τραγικό θάνατο.

Η κηδεία του 53χρονου λιμενικού θα τελεστεί αύριο 23/1 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράσυρσής του

Η δραματική στιγμή κατά την οποία ο 53χρονος λιμενικός παρασύρεται από τα μανιασμένα κύματα έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο. Στο υλικό διακρίνεται ο άνδρας την ώρα που δένει ένα σκάφος, όταν ξαφνικά ένα μεγάλο κύμα χτυπά με σφοδρότητα όσους βρίσκονταν στο σημείο.