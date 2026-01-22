53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος, αποτελώντας το πρώτο θύμα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα.

Ο θάνατός του προήλθε από παράσυρση από θεόρατα κύματα κατά τη διάρκεια του καθήκοντός του, ενώ προσπαθούσε να δέσει σκάφη στο λιμάνι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι πριν τον παρασύρουν τα κύματα.

Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο από τον τρόπο που έχασε τη ζωή του 53χρονος λιμενικός στο Παράλιο Άστρος. Ο άτυχος άνδρας ήταν το πρώτο θύμα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα καθώς παρασύρθηκε από θεόρατα κύματα το απόγευμα της Τετάρτη.

Το μοιραίο συνέβη εν ώρα καθήκοντος, καθώς κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμανιού της περιοχής, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα κατά πληροφορίες να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή δεν τα κατάφερε και άφησε πίσω του ένα παιδί 8 ετών.

Λίγες ώρες αργότερα, μια ακόμη ανθρώπινη ζωή χάθηκε, όταν 56χρονη γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που μετακινήθηκε ανεξέλεγκτα λόγω των ορμητικών νερών, με αποτέλεσμα να βρει κι εκείνη τραγικό θάνατο.

Η κηδεία του 53χρονου λιμενικού θα τελεστεί αύριο 23/1 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράσυρσής του

Η δραματική στιγμή κατά την οποία ο 53χρονος λιμενικός παρασύρεται από τα μανιασμένα κύματα έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο. Στο υλικό διακρίνεται ο άνδρας την ώρα που δένει ένα σκάφος, όταν ξαφνικά ένα μεγάλο κύμα χτυπά με σφοδρότητα όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Μάχη με χείμαρρο στην Άνω Γλυφάδα: Δύο άγνωστοι έσωσαν γυναίκα την τελευταία στιγμή

Χθες στην Άνω Γλυφάδα συνέβη ακόμη ένα περιστατικό τρόμου, όταν γυναίκα σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τον ορμητικό χείμαρρο, σε αντίθεση με την 56χρονη που εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, κακοκαιρία προβλέπεται και σήμερα Πέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).