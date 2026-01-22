Αναστάτωση επικράτησε στο Ηράκλειο Κρήτης μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις Γούβες, το μεσημέρι της Τρίτης (21/1), όταν ένας 39χρονος άνδρας σε κατάσταση αμόκ, επιτέθηκε με τσεκούρι σε νεαρή μητέρα και το ανήλικο παιδί της.

Ο άνδρας προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο της γυναίκας, το χτυπούσε επανειλημμένα με το τσεκούρι ενώ αργότερα κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της μητέρας εκ νέου όταν την εντόπισε στον δρόμο με το παιδί της.

Σύμφωνα με το patris.gr, η μητέρα, σε κατάσταση πανικού, έσπευσε να κρύψει το παιδί σε κοντινό σπίτι, ενώ οι φωνές της ξεσήκωσαν τη γειτονιά. Κάτοικοι έτρεξαν να βοηθήσουν, την ώρα που ο 39χρονος συνέχιζε να κραδαίνει το τσεκούρι, εμφανώς εκτός ελέγχου.

«Μια φωνή μου λέει να σκοτώσω»

Ακόμη και οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο δυσκολεύτηκαν να τον ακινητοποιήσουν, καθώς ο άνδρας φαινόταν να βρίσκεται σε υπερένταση.

Τελικά, κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες και να τον μεταφέρουν στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Ο 39χρονος βρισκόμενος σε υπερένταση, έλεγε και ξανάλεγε στους αστυνομικούς ότι πρέπει να σκοτώσει. «Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω», έλεγε χαρακτηριστά.

Τέλος, οι αστυνομικοί μετέφεραν τον άνδρα στο νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια.