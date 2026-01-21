Το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας εκκενώνεται λόγω μιας ασυνήθιστης μυρωδιάς.

Εκκένωση είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στο συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, σύμφωνα με την Daily Mail. Ένας δημοσιογράφος που βρίσκεται στο σημείο περιέγραψε μια ασυνήθιστη μυρωδιά που «προκαλεί βήχα σε μερικούς παρευρισκόμενους».

Έρευνες για τα αίτια και επέμβαση των αρχών

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και ειδικές ομάδες αντιμετώπισης καπνού. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η οσμή προερχόταν από μικρή ξύλινη εγκατάσταση δίπλα στον χώρο του συνεδρίου, όπου εκδηλώθηκε περιορισμένη πυρκαγιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές αναφέρουν ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και συνεχίζουν να αξιολογούν όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Η σύνοδος του WEF σε εξέλιξη

Η εκκένωση σημειώθηκε ενώ το Νταβός φιλοξενεί την ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στην οποία συμμετέχουν κορυφαίοι ηγέτες κρατών, υπουργοί, εκπρόσωποι επιχειρηματικών ομίλων και διεθνών οργανισμών. Στην ατζέντα της συνόδου κυριαρχούν ζητήματα όπως η παγκόσμια οικονομία, οι γεωπολιτικές εντάσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και η διεθνής ασφάλεια.