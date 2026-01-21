Ένα δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα συνελήφθη την Τρίτη σε επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική, σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητηρίου που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom). Πρόκειται για την έβδομη σύλληψη τάνκερ στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Όπως ανέφερε η SouthCom σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η επιχείρηση για τη σύλληψη του δεξαμενόπλοιου Sagitta ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα. Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο που καταγράφει τη στρατιωτική επιχείρηση.