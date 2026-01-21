Ο κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό, Κωνσταντής Τζολάκης, μίλησε μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» με 2-0 απέναντι στη Λεβερκούζεν στο Champions League.

Η ομάδα του Πειραιά πήρε σημαντικό προβάδισμα επικρατώντας με 2-0 των Γερμανών και έκανε αποφασιστικό βήμα για την είσοδό της στα playoffs της διοργάνωσης. Ο Τζολάκης, που ξεχώρισε κάτω από τα δοκάρια, τόνισε στις δηλώσεις του πως υπάρχει απόλυτη πίστη ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να φύγει νικητής από το Άμστερνταμ και να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Αναλυτικά όσα είπε στην COSMOTE TV:

“Είμαστε τόσο κοντά και τόσο μακριά. Πρέπει να κάνουμε άλλη μια νίκη για να προκριθούμε. Θα είναι δύσκολο. Θα πρέπει να πάμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς για να εξασφαλίσουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση”.

Για το γεγονός ότι αναδείχθηκε MVP: “Δουλειά μου είναι να βοηθάω όπως μπορώ. Καταφέραμε να σκοράρουμε στις λίγες τελικές που είχαμε, βοήθησε στην ψυχολογία, ήταν καθοριστικό το δεύτερο γκολ που ήρθε πριν την ανάπαυλα”.

Για το αν ήταν απάντηση μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ: “Σίγουρα θέλαμε να βγάλουμε αντίδραση. Αλλά και να είχαμε προκριθεί δεν νομίζω η εικόνα μας να ήταν διαφορετική. Θέλουμε τόσο πολύ να πάμε στην επόμενη φάση και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε”.