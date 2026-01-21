Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα καθυστερήσει την αναχώρησή του για το Νταβός, εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων που πλήττουν τη χώρα.

Παράλληλα, αναβάλλεται η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την παρουσίαση του Ψηφιακού Μητρώου Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς. Η εκδήλωση μετατίθεται για την επόμενη Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10:00 το πρωί ήχησε το 112 για την Αττική. Σε αυτό γίνεται σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις απολύτως αναγκαίες.

Ήδη από το πρωί βρέχει στην Αθήνα ενώ σύμφωνα με την ΕΜΥ ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα ενώ την Τρίτη αποφασίστηκε να παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία σε όλο τον νομό.