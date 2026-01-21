Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα φτάσει με “περίπου τρεις ώρες καθυστέρηση” στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός λόγω τεχνικού προβλήματος στο πρώτο του αεροσκάφος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα φτάσει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός με καθυστέρηση περίπου τριών ωρών, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στο πρώτο αεροσκάφος το οποίο επρόκειτο να τον μεταφέρει στην Ελβετία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

“Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει περίπου τρεις ώρες καθυστέρηση“, δήλωσε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους στο Νταβός, επιβεβαιώνοντας την αλλαγή στο πρόγραμμα του προέδρου.

Το αρχικό αεροπλάνο του Τραμπ αναγκάστηκε να επιστρέψει στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον, λόγω τεχνικής βλάβης. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε τελικά για την Ελβετία περίπου δυόμισι ώρες αργότερα, με διαφορετικό αεροσκάφος.

Ο Τραμπ ήταν προγραμματισμένο να εκφωνήσει ομιλία στο Νταβός στις 14:30 (τοπική ώρα, 15:30 ώρα Ελλάδας), στο πλαίσιο των εργασιών του Φόρουμ.