Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330, 1331, 1332 και 1333 στη γραμμή Διακοπτό–Καλάβρυτα–Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.

Σε Red Code πέντε περιφέρειες της χώρας

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22/01 σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

Α. ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί σήμερα Τετάρτη, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτ στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι