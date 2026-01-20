Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, κάλεσε τους πολίτες και τις αρχές να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη στρατιωτική εισβολή, αν και χαρακτήρισε το σενάριο εξαιρετικά απίθανο.

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται εν μέσω απειλών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να εκφράζει την πρόθεση να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν τις δηλώσεις του Τραμπ, κάνοντας λόγο για νέο αποικιοκρατισμό και προειδοποιώντας ότι η ήπειρος βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας κάλεσε τους πολίτες και τις αρχές του νησιού να αρχίσουν να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής εισβολής, αν και χαρακτήρισε το σενάριο αυτό εξαιρετικά απίθανο. Η δήλωσή του έρχεται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να διατυπώνει απειλές για την κατάληψη του εδάφους.

«Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί», ανέφερε ο πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην πρωτεύουσα Νουούκ την Τρίτη.

Αντιδράσεις από την Ευρώπη

Οι ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για «νέο αποικιοκρατισμό» και προειδοποιώντας ότι η ήπειρος βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος επιμένει πως δεν θα κάνει πίσω στο σχέδιό του να θέσει τη Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο.

Μετά από εβδομάδες επιθετικών δηλώσεων του Τραμπ για την κατάληψη του τεράστιου αρκτικού νησιού, το οποίο αποτελεί αυτόνομο τμήμα της Δανίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι προτιμά τον «σεβασμό αντί για εκφοβισμό» και την «κυριαρχία του νόμου αντί της βαρβαρότητας».

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Μακρόν υπογράμμισε ότι «δεν είναι η ώρα για νέο ιμπεριαλισμό ή αποικιοκρατία», επικρίνοντας την «άσκοπη επιθετικότητα» του Τραμπ και την απειλή του να επιβάλει δασμούς σε χώρες που αντιτίθενται στην αμερικανική επιδίωξη ελέγχου της Γροιλανδίας.

Η στάση της Ε.Ε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε «λάθος» την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμό 10% στις εισαγωγές από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, εκτός αν αποσύρουν τις αντιρρήσεις τους στα σχέδιά του.

Αμφισβητώντας την αξιοπιστία του Αμερικανού προέδρου, υπενθύμισε ότι η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ είχαν συνάψει εμπορική συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο, σημειώνοντας πως «όταν οι φίλοι δίνουν τα χέρια, αυτό πρέπει να σημαίνει κάτι». Τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν τους Αμερικανούς όχι μόνο συμμάχους αλλά και φίλους, προειδοποιώντας ωστόσο ότι, αν χρειαστεί, η ευρωπαϊκή απάντηση θα είναι «ενωμένη και αποφασιστική».

Τραμπ: Εικόνες AI που δείχνουν την Γροιλανδία αμερικανική

Νωρίτερα πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, σε μία από τις οποίες φαίνεται να τοποθετεί την αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία.

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν σάλο, καθώς ο Τραμπ παρουσιάζει τη Γροιλανδία –και όχι μόνο– ως αμερικανική, με τους Ευρωπαίους να παρακολουθούν. Η δεύτερη φωτογραφία βασίζεται σε πραγματική λήψη του Αυγούστου 2025, όταν Ευρωπαίοι ηγέτες επισκέφθηκαν την Ουάσιγκτον μετά την επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παρά ταύτα, η Βρετανία δεν θεωρεί πιθανή μια στρατιωτική επέμβαση στη Γροιλανδία.

Την ίδια στιγμή, σε μήνυμα που απέστειλε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προς τον Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι δεν κατανοεί «τι κάνει με τη Γροιλανδία», σύμφωνα με το screenshot του μηνύματος που ανάρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Η ένταση μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών επεκτάθηκε ακόμη και στον αθλητικό χώρο, κατά τη διάρκεια του αμερικανικού εθνικού ύμνου πριν από αγώνα του ΝΒΑ.

Το σύνθημα «αφήστε τη Γροιλανδία ήσυχη» ένωσε ένα ολόκληρο γήπεδο πριν από τον αγώνα στο Λονδίνο, με το πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα και επευφημίες.