Ο καναδικός στρατός δημιούργησε ένα μοντέλο στρατιωτικής εισβολής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό την αξιολόγηση πιθανών απαντήσεων από την Οτάβα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά σε πάνω από έναν αιώνα που εξετάζεται θεωρητικά ένα τέτοιο σενάριο, όπως αναφέρει η καναδική εφημερίδα Globe and Mail επικαλούμενη κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το μοντέλο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στρατηγικούς σκοπούς και όχι ως επιχειρησιακό σχέδιο, ενώ θεωρείται πολύ απίθανο να πραγματοποιηθεί τέτοια επίθεση από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Globe and Mail, ο καναδικός στρατός έχει μοντελοποιήσει ένα υποθετικό σενάριο στρατιωτικής εισβολής στη χώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξετάζοντας τις πιθανές αντιδράσεις της Οτάβας. Η πληροφορία έρχεται τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε εκ νέου το ενδεχόμενο «κατάκτησης» του Καναδά.

Είναι η πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα που ο καναδικός στρατός φέρεται να εξετάζει θεωρητικά μια πιθανή αμερικανική επίθεση, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα που επικαλείται δύο υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Οι πηγές αυτές διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά για μοντέλο στρατηγικής σκέψης. Παράλληλα, θεωρούν εξαιρετικά απίθανο να υπάρχει πραγματική πρόθεση από την αμερικανική κυβέρνηση για τέτοια επιχείρηση.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επαναλάβει δημόσια ότι θα επιθυμούσε ο Καναδάς να αποτελέσει την 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη, ο Τραμπ ανάρτησε στο δίκτυό του Truth Social φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη, στις οποίες εμφανίζεται στο Οβάλ Γραφείο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες μπροστά σε χάρτη όπου η αμερικανική σημαία καλύπτει όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα. Η κίνηση αυτή προκάλεσε ανησυχία στους συμμάχους της Ουάσινγκτον.

Τα σενάρια του καναδικού στρατού

Σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζονται, σε περίπτωση εισβολής από τον νότο, οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να εξουδετερώσουν τις κύριες στρατηγικές θέσεις του Καναδά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ενδεχομένως ακόμη και σε δύο ημέρες.

Η καναδική απάντηση, σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, θα μπορούσε να λάβει τη μορφή εκστρατείας τύπου ανταρτοπόλεμου, με ενέδρες και «τακτικές ανταρτοπόλεμου» παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόστηκαν στο Αφγανιστάν.

Το καναδικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχολιασμό της υπόθεσης.

Ο Καναδάς είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ και στενός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην αεροπορική άμυνα της Βόρειας Αμερικής, μέσω της κοινής στρατιωτικής διοίκησης NORAD (Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής).