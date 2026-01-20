Κάτι παραπάνω από δύο εβδομάδες έχει μπροστά του ο Άρης για να κλείσει τις μεταγραφικές του εκκρεμότητες, στη σκιά αρνητικών αποτελεσμάτων που τον άφησαν εκτός στόχων ή θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και την 5η θέση.

Η απόκτηση αριστερού μπακ εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους «κιτρινόμαυρους», ωστόσο πλέον τίθεται το ερώτημα αν θα υπάρξει διαφοροποίηση στον σχεδιασμό. Δηλαδή, αν η ομάδα θα κινηθεί και για την ενίσχυση σε άλλη θέση, όπως αυτή του κεντρικού αμυντικού, όπου υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες λύσεις.

Το ένα ζήτημα αφορά τον εντοπισμό των κατάλληλων ποδοσφαιριστών. Το άλλο, εξίσου σημαντικό, έχει να κάνει με το ιδιαίτερα «φορτωμένο» ρόστερ, το οποίο χρειάζεται αποσυμφόρηση για να δημιουργηθεί χώρος ενόψει των επόμενων κινήσεων.

Ήδη ο Άρης έχει προσθέσει στο δυναμικό του τους Μάρτιν Χόνγκλα, Οτμάν Μπουσαΐντ και Μάρκο Κέρκεζ, ενώ στην πρώτη ομάδα ανέβηκε και ο Χρήστος Κάμτσης. Τέσσερις κινήσεις που ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των παικτών στους 35!

Πρόκειται για έναν αριθμό που θεωρείται υπερβολικός ακόμη και για ομάδες που συμμετέχουν σε τρεις διοργανώσεις. Πόσο μάλλον για τον Άρη, ο οποίος έχει μείνει μόνο με ένα παιχνίδι πρωταθλήματος την εβδομάδα και την ίδια στιγμή διαθέτει τρεις ενδεκάδες ποδοσφαιριστών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών.

Οι Πιόνε Σίστο και Ολιμπίου Μορουτσάν αποτελούν δύο από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις στο κομμάτι των αποχωρήσεων, με την ομάδα να προσπαθεί να ξεκινήσει από αυτούς, ώστε σταδιακά να μειωθεί τόσο το ρόστερ όσο και το μισθολογικό βάρος. Μια διαδικασία που δεν αποκλείεται να επηρεάσει και άλλους παίκτες του Αρη μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου.