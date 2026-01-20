Ο Νταβίντ Φουστέρ, ο θρύλος του Ολυμπιακού, επιστρέφει απόψε (20/1, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να παρακολουθήσει τον καθοριστικό αγώνα των «ερυθρολεύκων» απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο Ισπανός πρώην παίκτης, που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στην ιστορία του συλλόγου, θα είναι παρών στις εξέδρες του γηπέδου, προσφέροντας την υποστήριξή του στους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του Φουστέρ στο παιχνίδι, ενώ ο ίδιος εξέφρασε τη συγκίνησή του για την επιστροφή του στο «σπίτι» του, το γήπεδο που του έχει προσφέρει αξέχαστες στιγμές.

Στο μήνυμά του, έγραψε: «Επιστρέφω στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Τόσες πολλές αναμνήσεις και τόσα συναισθήματα. Αυτό το μέρος μου έδωσε τόσα πολλά και εσείς οι φίλαθλοι το κάνατε τόσο ξεχωριστό. Απόψε κάτω από τα φώτα του Τσάμπιονς Λιγκ επιστρέφω σπίτι ξανά. Τα λέμε εκεί. Πάμε Ολυμπιακός!».

Αυτή η αναμέτρηση ξυπνά μνήμες από την επική νίκη του Ολυμπιακού με 6-2 απέναντι στη Λεβερκούζεν το 2002, μια από τις πιο ιστορικές βραδιές της ομάδας στο Champions League. Οι φίλαθλοι ελπίζουν να ζήσουν και πάλι μια ανάλογη στιγμή.