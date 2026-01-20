Η παράδοση, πάντως, δεν είναι με το μέρος των Γερμανών όταν αντιμετωπίζουν ελληνικούς συλλόγους στην Ευρώπη. Σε συνολικά εννέα προηγούμενες συναντήσεις τους με ομάδες από τη χώρα μας, οι «ασπιρίνες» μετρούν τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες.

Η αρχή έγινε με τον Παναθηναϊκό

Η πρώτη ευρωπαϊκή «σύγκρουση» της Λεβερκούζεν με ελληνική ομάδα καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 1993. Στη φάση των «16» του Κυπέλλου Κυπελλούχων, σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ με περίπου 60.000 φιλάθλους, οι Γερμανοί πέτυχαν μια εμφατική νίκη με 1-4 απέναντι στον Παναθηναϊκό του Ίβιτσα Όσιμ. Το σκορ άνοιξε ο Πάουλο Σέρτζιο στο 42’, με τον Κριστόφ Βαζέχα να απαντά σχεδόν άμεσα. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η Λεβερκούζεν ανέβασε στροφές, σημείωσε τρία ακόμα γκολ και έφυγε με μια σπουδαία επικράτηση.

Στη ρεβάνς, που διεξήχθη στις 2 Νοεμβρίου 1993, οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν μόλις στο 6ο λεπτό με τον Δημήτρη Σαραβάκο. Ο Γιώργος Γεωργιάδης έκανε το 0-2 στο 66’, αναπτερώνοντας τις ελπίδες πρόκρισης. Παρ’ όλα αυτά, το γκολ του Κίρτσεν στο 83’ διαμόρφωσε το τελικό 1-2, χαρίζοντας μεν τη νίκη στον Παναθηναϊκό, αλλά όχι και την πρόκριση, λόγω της βαριάς ήττας του πρώτου αγώνα.

Οι επόμενες μονομαχίες με ΟΦΗ και ΑΕΚ

Δύο χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 1995, η Λεβερκούζεν αντιμετώπισε τον ΟΦΗ για το Ιντερτότο. Στις 2 Ιουλίου, οι Γερμανοί φιλοξένησαν τους Κρητικούς, οι οποίοι παρατάχθηκαν με ενδεκάδα αποτελούμενη αποκλειστικά από Έλληνες παίκτες και προπονητή τον Ευγένιο Γκέραρντ. Ο ΟΦΗ παρουσιάστηκε ιδιαίτερα μαχητικός και δημιούργησε ευκαιρίες, όμως τελικά η Λεβερκούζεν επικράτησε με 1-0, χάρη σε εύστοχο πέναλτι του Κουρθ στο 36’.

Η επόμενη ελληνική παρουσία απέναντι στη Λεβερκούζεν ήταν αυτή της ΑΕΚ, στα τέλη του 2000, για τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου UEFA. Το πρώτο ματς στη Γερμανία εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια της διοργάνωσης, με συνεχείς ανατροπές και τελικό σκορ 4-4, καθώς οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο φινάλε με τον Ραμέλοφ.

Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τον Βασίλη Λάκη, όμως οι «ασπιρίνες» γύρισαν το ματς πριν το ημίχρονο με δύο κεφαλιές του Κίρτσεν. Στην επανάληψη, το παιχνίδι πήρε ξανά φωτιά, με γκολ εκατέρωθεν, την «Ένωση» να αντιδρά δυναμικά και να προηγείται, πριν έρθει η ισοφάριση στις καθυστερήσεις.

Στη ρεβάνς της 7ης Δεκεμβρίου 2000, σε ένα κατάμεστο «Νίκος Γκούμας», η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε την ώθηση της εξέδρας και επικράτησε με 2-0. Ο Φερνάντο Νάβας άνοιξε το σκορ στο 16’, ενώ ο Βασίλης Τσιάρτας «σφράγισε» την πρόκριση με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 49’.

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: το αξέχαστο 2002

Πριν τη φετινή τους αναμέτρηση, Ολυμπιακός και Λεβερκούζεν είχαν διασταυρώσει τα ξίφη τους άλλες δύο φορές. Η πιο χαρακτηριστική ήταν τη σεζόν 2002/03, στους ομίλους του Champions League. Στις 18 Σεπτεμβρίου, στη Ριζούπολη, οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις τους, διαλύοντας τους Γερμανούς με 6-2.

Παρά το αρχικό προβάδισμα της Λεβερκούζεν από αυτογκόλ, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε πλήρως, με τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς να πετυχαίνει χατ-τρικ και να ξεχωρίζει. Ο Σνάιντερ μείωσε προσωρινά, αλλά ο Ζέτεμπεργκ διαμόρφωσε το τελικό σκορ με εντυπωσιακό φάουλ.

Στη ρεβάνς στη «Bay Arena», η Λεβερκούζεν πήρε τη δική της ρεβάνς, επικρατώντας με 2-0, με γκολ του Χουάν και πέναλτι του Σνάιντερ στις καθυστερήσεις.

Ο Άρης το τελευταίο ελληνικό εμπόδιο

Η πιο πρόσφατη συνάντηση της Λεβερκούζεν με ελληνική ομάδα σημειώθηκε τη σεζόν 2009/10, στους ομίλους του Europa League, απέναντι στον Άρη. Το πρώτο παιχνίδι, στις 21 Οκτωβρίου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», δεν ανέδειξε νικητή, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0, σε ένα ματς με λίγες φάσεις και έντονη τακτική προσέγγιση.