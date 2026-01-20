Αύριο 21.1.2026 αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Αττική, κυρίως το μεσημέρι.

Ταυτόχρονα θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά μέχρι και 8-9 μποφώρ.

Τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν ύφεση το απόγευμα.

ΕΚΠΑ: Ανακοίνωση και οδηγίες για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται στην Αττική εξέδωσε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των πολιτών και τη σωστή προετοιμασία απέναντι στις δυσμενείς συνθήκες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αύριο, 21 Ιανουαρίου 2026, προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, ενώ θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιοανατολικοί άνεμοι, τοπικά έως 8-9 μποφόρ. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν προς το απόγευμα.

Το ΕΚΠΑ παραπέμπει στην επίσημη ιστοσελίδα του (forecast.uoa.gr), όπου λειτουργεί το προγνωστικό σύστημα καιρού που έχει αναπτύξει το Τμήμα Φυσικής. Η πλατφόρμα διαθέτει διαδραστικό χάρτη, ωριαία εξέλιξη φαινομένων και σύντομη περιγραφική σύνοψη, προσφέροντας αξιόπιστη ενημέρωση με κατανοητό τρόπο.

Μέσα από το μενού της πλατφόρμας, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε τρεις επιχειρησιακές προσεγγίσεις πρόγνωσης: την περιφερειακή πρόγνωση (μοντέλο SKIRON) με ορίζοντα πέντε ημερών, την υπερυψηλής ανάλυσης πρόγνωση για όλη την Ελλάδα διάρκειας δύο ημερών και την υψηλής ανάλυσης (μοντέλο RAMS-ICLAMS) με έμφαση στην Αττική.

Το επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΠΑ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των φαινομένων και συνεργάζεται με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την αποτελεσματική διαχείρισή τους.

Γενικές οδηγίες προστασίας

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς από τα ΜΜΕ και τις επίσημες πηγές, όπως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε περίπτωση ανάγκης, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την Αστυνομία (100), την Πυροσβεστική (199) ή το ΕΚΑΒ (166).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια παιδιών και ηλικιωμένων, καθώς και στην προετοιμασία του σπιτιού με φακό, φορητό ραδιόφωνο, πυροσβεστήρα και κουτί πρώτων βοηθειών.

Οδηγίες για μετακινήσεις

Οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Συνιστάται η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και η αποφυγή περιοχών που πλήττονται από έντονα φαινόμενα. Ο έλεγχος του αυτοκινήτου πριν από κάθε διαδρομή είναι απαραίτητος.

Μετά την κακοκαιρία

Μετά το πέρας των φαινομένων, οι πολίτες πρέπει να ελέγχουν για πιθανές ζημιές και να ενημερώνουν τις αρχές σε περίπτωση ανάγκης. Επισημαίνεται η σημασία της ψυχραιμίας και της συνεργασίας με τα συνεργεία διάσωσης.

Θυελλώδεις άνεμοι

Οι άνεμοι άνω των 8 μποφόρ θεωρούνται θυελλώδεις. Συνιστάται η ασφάλιση αντικειμένων που μπορεί να παρασυρθούν, η αποφυγή περιοχών με μεγάλα δέντρα ή πινακίδες και η απομάκρυνση από παράκτιες ζώνες.

Καταιγίδες και κεραυνοί

Οι καταιγίδες συνοδεύονται από ραγδαίες βροχές, ισχυρούς ανέμους και κεραυνούς. Όσοι βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους πρέπει να αποσυνδέουν ηλεκτρικές συσκευές και να αποφεύγουν την επαφή με μεταλλικές επιφάνειες. Σε εξωτερικό χώρο, συνιστάται αναζήτηση καταφυγίου και απομάκρυνση από δέντρα, πυλώνες και μεταλλικά αντικείμενα.

Πλημμύρες

Οι πλημμύρες είναι συχνό φαινόμενο στη χώρα μας, κυρίως μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Οι πολίτες που διαμένουν σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα φρεάτια και οι υδρορροές είναι καθαρά και να αποφεύγουν υπόγειους χώρους.

Κατά τη διάρκεια πλημμύρας, συστήνεται η απομάκρυνση από χειμάρρους και η αποφυγή διέλευσης μέσα από νερά, ενώ μετά το φαινόμενο απαιτείται προσοχή λόγω πιθανών κατολισθήσεων ή βλαβών σε δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους ή να δυσχεράνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.