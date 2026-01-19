Κλειστά σχολεία στη Θάσο θα παραμείνουν αύριο Τρίτη, εξαιτίας προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θάσου.

Ο Δήμος Θάσου γνωστοποίησε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στις 3ες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Θεολόγου – Ποτού, που εδρεύει στον οικισμό Θεολόγου, καθώς και στο Νηπιαγωγείο Θεολόγου. Η απόφαση αφορά την προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον οικισμό Θεολόγου, η οποία θα διαρκέσει από τις 8:00 έως τις 15:00.

Όπως επισημαίνεται, ο συνδυασμός της διακοπής ρεύματος με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και αναμένονται αύριο, καθιστά επισφαλή τη λειτουργία των σχολικών μονάδων χωρίς θέρμανση για τους μικρούς μαθητές.