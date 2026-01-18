Με κλειστά σχολεία θα παραμείνουν προσωρινά οι Κοινότητες Πάλιουρα και Καθενών (Νηπιαγωγείο και Γυμνάσιο Καθενών, Νηπιαγωγείο Πάλιουρα και Δημοτικό Σχολείο Διρφύων στον Πάλιουρα ) του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, όπως αποφάσισε ο Δήμος, λόγω εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων Έχοντας υπ’ όψιν:

1) Το άρθρο 75 § 1 περίπτ. στ´ υποπερίπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο 27 της § 4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010,

2) Την § 1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998, όπως ισχύει.

4) Το από 16/1/2026 email της ΔΕΔΔΗΕ ότι θα υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στις Κοινότητες Πάλιουρα και Καθενών του Δήμου μας λόγω εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ στις 19/1/2026.

5) Το υπ’αρ. πρωτ.: 150/18.1.2026 έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.Κ.) για δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις ανωτέρω περιοχές

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη διακοπή μαθημάτων, για την Δευτέρα 19/1/2026, στα σχολεία των Κοινοτήτων Πάλιουρα και Καθενών (Νηπιαγωγείο και Γυμνάσιο Καθενών, Νηπιαγωγείο Πάλιουρα και Δημοτικό Σχολείο Διρφύων στον Πάλιουρα ) του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, λόγω εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ .»

Ο Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

Αντώνιος Σπυρόπουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

2) Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

3) Αναφερόμενες Σχολικές μονάδες