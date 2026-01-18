Ο Τάσος Ξιαρχό ( Ξιαρχογιαννόπουλος) προκαλεί σάλο συνήθως όποτε τοποθετείτε. Έτσι και τώρα.

Σε εμφάνιση του στο Aggelos Podcast, αποσπάσματα της οποίας μοιράστηκε ο ίδιος στο Instagram, ο χορογράφος ξεκαθάρισε πως δεν ταυτίζεται με τον όρο «γκέι», αλλά δηλώνει «στρέιτ ομοφυλόφιλος».

Εξηγώντας αυτή την ιδιαίτερη διατύπωση, ο Ξιαρχό εστίασε στην αρρενωπότητα και τους τρόπους συμπεριφοράς του στην καθημερινότητα. «Άντρας είμαι στον τρόπο που μιλάω, στον τρόπο που υπάρχω, που θα ανοίξω την πόρτα σε μία γυναίκα… Δεν θα ανοίξω την πόρτα στην τακούνα του άντρα. Θα βοηθήσω μια γιαγιά να περάσει στο δρόμο, θα φιλήσω το χέρι μίας άγνωστης κυρίας, τζέντλεμαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επίθεση στη «μόδα» της woke κουλτούρας

Ο Τάσος Ξιαρχό δεν περιόρισε την κριτική του μόνο στην προσωπική του ζωή, αλλά εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του με την προβολή συγκεκριμένων προτύπων σε ανήλικους, λέγοντας: «Γιατί να σου εξηγήσω ότι δεν χρειάζεται να φοράς στρίγνκ στο Σύνταγμα και να μη διδάσκεις τα δεκάχρονα σιλικόνες, βυζιά και eyeliner; Ε όχι. Κάν’ το σπίτι σου».

Παράλληλα, ο δημοφιλής χορογράφος κατηγόρησε το σύγχρονο ακτιβισμό για υποκρισία, συγκρίνοντας τη «μόδα» θεμάτων όπως η Παλαιστίνη ή η αλλαγή φύλου με την απουσία αντίδρασης για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν.

Μιλώντας για τις φυλομεταβάσεις, εξέφρασε την ανησυχία του για τις ηλικίες των 16 και 17 ετών, επικαλούμενος μαρτυρίες φίλων του που μετάνιωσαν για την απόφασή τους λόγω των επιπτώσεων των ορμονών στην υγεία τους.

Η αποκάλυψη για το AIDS και το «χάπι»

Ο Τάσος Ξιαρχό αναφέρθηκε στην προσωπική του μάχη, καθώς έχει διαγνωστεί με AIDS. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, ο ίδιος θεωρεί πως η κατάσταση θα ήταν διαφορετική αν η πολιτεία είχε μεριμνήσει για την πρόσβαση σε συγκεκριμένα σκευάσματα.

«Το ξέρεις ότι δεν θα είχα κολλήσει, αν είχαν περάσει στην Ελλάδα το χάπι; Υπάρχει ένα χάπι για να μην το κολλάς (σε άλλους) αν έχεις AIDS και το άλλο είναι για να μην κολλήσεις το AIDS. Αυτό το χάπι δεν το έφεραν στην Ελλάδα γιατί δεν τους συμφέρει», υποστήριξε, ρίχνοντας ευθείες βολές για τον τρόπο διαχείρισης της νόσου στη χώρα μας.

Τέλος στο description του στιγμιοτύπου έγραψε:

«Η αλήθεια πονάει το ψέμα. Το ψέμα είναι εκεί για να τιγκωνει το φως. Το φως δεν τυφλώνει. Το πραγματικό φως δεν πονάει, Δείχνει τη ζωή ατόφια και όμορφη. Εδώ είμαι για όλους εσάς που αγαπάτε την ζωή.»