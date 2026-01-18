Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας. Ο 44χρονος δράστης, που παραδέχθηκε την πράξη του, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ισχυριζόμενος ότι προέβη στη δολοφονία γιατί φοβήθηκε ότι πρώτος θα δεχόταν επίθεση από το θύμα. Η περιοχή βρίσκεται υπό αστυνομικό κλοιό, καθώς οι Αρχές εκφράζουν φόβους για πιθανή κλιμάκωση και αντίποινα.

Ήταν πολλά χρόνια φίλοι;

Είναι τώρα σαν να λέμε σε δυο χωριά, δύο άνθρωποι μέσα στους λιγοστούς ανθρώπους που έχουν μείνει στην περιοχή του Λιθοβουνίου, που θέλεις δεν θέλεις με τον καθένα, έχεις καθημερινή επικοινωνία, τον βλέπεις στο μοναδικό καφενείο, πας στα πρόβατα και τα χωράφια που είναι δίπλα βρίσκεσαι σε μια πλατεία που πλέον έχουν μείνει 10 άνθρωποι.

Οι φίλοι που έγιναν εχθροί… και το καρτέρι θανάτου

Δυο χωρία σε πένθος, άνθρωποι σε κατάσταση σοκ, και ένα μεγάλο γιατί που πλανάται γύρω από το άγριο φονικό που πάγωσε την Αιτωλοακαρνανία.

Η οικογένεια του 50χρονου θύματος δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που συνέβη. Οι δικοί του άνθρωποι μιλούν για έναν φιλήσυχο άνθρωπο που δεν προκαλούσε προβλήματα. Για έναν άνθρωπο που έτρεχε για όλους και φυσικά για έναν καλό πατέρα.

Οι αχώριστοι φίλοι που έγιναν εχθροί

Έξω από το σπίτι του δολοφόνου και του θύματος βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Εκεί που σήμερα βρίσκονται δυνάμεις της ΟΠΚΕ για να αποφευχθούν αντίποινα κάποτε θύτης και θύμα γλεντούσαν μαζί. Οι μαρτυρίες μιλούν για δυο αδελφικούς φίλους που ήταν μια γροθιά.

Όλα όμως άλλαξαν όταν ο δολοφόνος φέρεται να έκανε δεσμό με την γυναίκα του φίλου του.

Αυτή ήταν και η αρχή του τέλους.

«Τον σκότωσα για να μην με σκοτώσει»

Στον εισαγγελέα ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος αναμένεται να υποστηρίξει πως σκότωσε τον 50χρονο γιατί φοβόταν πως θα τον σκότωνε εκείνος πρώτος.

Τι φέρεται να ισχυρίστηκε στις Αρχές ο 44χρονος: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα. Φοβόμουν ότι θα γίνει κάτι και αποφάσισα να τον σκοτώσω πρώτος»

Τα λόγια του 44χρονου δράστη δεν πείθουν όμως τους κατοίκους των δυο χωριών. Όσοι γνώριζαν πρόσωπα και καταστάσεις δίνουν μια διαφορετική οπτική στα πράγματα και στην πραγματικότητα ακυρώνουν τους ισχυρισμούς του δολοφόνου.

Φίλος του θύματος μιλώντας στις “Εξελίξεις Τώρα” λέει ότι ο 50χρονος δεν είχε ποτέ επιθετικές τάσεις.

«Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν ισχύει, ειδικά ο Κώστας και τις πλέον δύσκολες στιγμές στην υπόθεση αυτή δεν είχε ποτέ επιθετικές τάσεις, ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στο έγκλημα που έκανε. Αυτό εκτιμώ εγώ. Ήταν πολύ πράος άνθρωπος, τον χτύπαγες σφαλιάρα και γύρναγε από το άλλο μάγουλο», ανέφερε φίλος του θύματος στις «Εξελίξεις τώρα».

Ακόμα και οι πλέον ουδέτεροι αυτής της κόντρας μεταξύ των δυο φίλων που σιγόβραζε για καιρό, αρνούνται να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς του δολοφόνου.

Αν και οι 2 άνδρες βρίσκονταν σε κόντρα, κανένας δεν περίμενε πως θα βγουν όπλα και θα γίνει έγκλημα.

«Κανένας από τους δύο δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος, τώρα τι έγινε εκεί δεν το ξέρουμε, αλλά κανένας από τους δύο δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Τι είχαν μεταξύ τους ποιος το ξέρει, αλλά και οι δύο ήταν σαν παιδιά καλά παιδιά, δεν περιμέναμε κανένας ότι θα κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα πως οδηγηθήκαν εκεί. Τα ήξερα και τα δύο τα παιδιά αλλά σε αυτό το σημείο δεν περιμέναμε να φτάσει κανένας», τόνισε κάτοικος του χωριού.

Η γυναίκα του θύματος παραμένει συντετριμμένη από τη δολοφονία.

Είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας η γυναίκα του

Συγγενικό πρόσωπο του θύματος αποκάλυψε στις «Εξελίξεις Τώρα» πως η γυναίκα του θύματος στο παρελθόν είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

«Πριν κάνα χρόνο είχε κόψει τις φλέβες της στο μαντρί, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και μετά έφυγε. Έμεινε στην Πάτρα, ήτανε με το δράστη μαζί και μετά ξαναγύρισε. Γιατί ο Κώστας την αγάπαγε. Ο Κώστας δεν την κακοποιούσε. Ψέματα ήταν αυτά όλα. Δεν την ακούμπαγε καθόλου, πώς θα τον έκλεινε μέσα στην αστυνομία; Ήταν τρελά ερωτευμένος. Ξαναγύρισε μάλλον για τα λεφτά, τελείωσαν τα λεφτά και ξαναγύρισε. Λένε ότι δεν είχε σταματήσει(η σχέση). Τώρα στα τελευταία του ‘πε να φύγει πάλι ξανά και έγινε αυτό που έγινε. Άρα γι’ αυτό μιλούσε με το δράστη».

Αποκλειστικά στις «Εξελίξεις τώρα» ο αδερφός του καθ’ ομολογίαν δράστη

Στις «Εξελίξεις τώρα» μίλησε ο αδερφός του καθ’ ομολογίαν δράστη.

«Χάλια είμαστε, είμαστε χάλια. Ήξερα, είχανε κάτι προβλήματα, ήξερα. Αλλά τον απειλούσε το παιδί συνέχεια και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και του γύρισε το όπλο χθες και αν δεν γινόταν αυτό θα γινόταν το αντίθετο. Τον είδα τώρα πριν λίγο. Είναι σε μία κατάσταση άθλια ψυχολογική. Άθλια, δεν ήθελα να τον ξανά δω έτσι. Είμαι πολύ χάλια. Με πήρε τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή εμένα. Με πήρε. Ήξερα εγώ ότι τον απειλεί, μου τα ‘λεγε συνέχεια ο αδερφός μου, είμαστε αγαπημένοι. Πήγαινε στο σπίτι κάθε βράδυ. Κινδύνευε η ζωή του, θα τον σκότωνε αλλιώς. Του ‘βγαλε το όπλο να τον πυροβολήσει. Όποιος πρόλαβε τώρα. Πρόλαβε το ‘κανε αλλιώς θα το ‘κανε ο άλλος. Μου είπε: «Θα με σκότωνε! Τι να ‘κανα; Εσύ τι θα ‘κανες; Πάγωσε το αίμα μου» λέει. Τον κυνηγούσε συχνά, όπου τον έβρισκε. Ο αδερφός μου είχε ένα χρόνο να κατέβει στο καφενείο, φοβότανε. Τον είχε φοβίσει, τον κυνηγούσε. Όπου πήγαινε μπροστά του με ένα όπλο! Τον απειλούσε συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φίλος του θύματος στις «Εξελίξεις τώρα»

«Κατά την προσωπική μου άποψη θα είχαν αποφευχθεί όλα αυτά εάν έφτανε σε υγιές πολιτισμένο διαζύγιο και χωρίζανε τους δρόμους τους και τις ζωές τους και ο καθενός έπαιρνε την ζωή που έπρεπε να πάρει», δήλωσε.

Σας είχε εκμυστηρευτεί για αυτή την σχέση με τον φίλο του;

«Όλοι μας, η παρέα μας το γνώριζε και ήξερε τι είχε συμβεί, ήταν και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που ήταν πάρα πολύ χάλια ψυχολογικά και ουσιαστικά προσπαθούσαμε να τον συνεφέρουμε. Αλλά τώρα από αυτό ότι θα έφτανε σε εκείνο, κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί και ούτε και να το προβλέψει. Αυτή η ολική επαναφορά στην περιοχή και όλη αυτή η κατάσταση στην περιοχή που δεν ξέραμε και αν είχε λήξει και αν υπήρχαν παράλληλες σχέσεις η αν δεν υπήρχανε, κανείς δεν τα γνωρίζει αυτά, τροφοδοτούσε μια ένταση και μια προστριβή», συνέχισε.

