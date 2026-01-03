Ένα άγριο επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Αιτωλοακαρνανία, όταν δύο άνδρες φέρονται να ξεκίνησαν καταδίωξη εναντίον ενός 38χρονου, φτάνοντας στο σημείο να πυροβολήσουν εναντίον του αυτοκινήτου του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον επαρχιακό δρόμο Χρυσοβίτσα – Προδρόμου. Σύμφωνα με την καταγγελία του 38χρονου, οι δύο δράστες, ηλικίας 18 και 43 ετών, τον ακολούθησαν με αγροτικό όχημα και στη συνέχεια άνοιξαν πυρ τουλάχιστον δύο φορές.

Όταν αντιλήφθηκαν ότι ο οδηγός δεν προτίθεται να σταματήσει, έπεσαν με το αγροτικό πάνω στο αυτοκίνητό του, επιχειρώντας να του κλείσουν τον δρόμο. Παρά την ένταση, ο 38χρονος κατάφερε να διαφύγει χωρίς να τραυματιστεί, αν και οι σφαίρες χτύπησαν το όχημά του.

Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Ξηρομέρου, ενώ οι δύο άνδρες αναζητούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

