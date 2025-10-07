Ένα πρωτοφανές φαινόμενο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου στις Φυτείες του δήμου Ξηρομέρου, όπου οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια μεγάλη καθίζηση του εδάφους μέσα στον οικισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καθίζηση εντοπίστηκε δίπλα σε κατοικίες και θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς το έδαφος έχει υποχωρήσει σε βάθος αρκετών μέτρων, δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό κρατήρα.

Οι φωτογραφίες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος του φαινομένου, με τη γη να έχει κυριολεκτικά «ανοίξει» ανάμεσα σε σπίτια. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, συνεργεία του δήμου Ξηρομέρου βρίσκονται στο σημείο για εκτίμηση των ζημιών και λήψη μέτρων ασφαλείας.

Οι κάτοικοι των κατοικιών που βρίσκονται πλησίον της καθίζησης απομακρύνθηκαν προληπτικά, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται αυτοψία από γεωλόγους για να διαπιστωθούν τα αίτια του φαινομένου και ο κίνδυνος περαιτέρω υποχώρησης του εδάφους.