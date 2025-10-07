Μια νέα επικίνδυνη καθίζηση εδάφους σημειώθηκε στην κοινότητα Φυτειών Αιτωλοακαρνανίας, με σχηματισμό κρατήρα κοντά σε κατοικίες. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται προσωπικό του δήμου με αιρετούς στο σημείο, όπου απομονώθηκε και αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Ο Δήμος Ξηρομέρου ,από την πρώτη στιγμή, βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) και αναμένονται ειδικοί για να εκτιμήσουν την κατάσταση.