Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα στην Αιτωλοακαρνανία. Στο Αιτωλικό, πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κυκλοφορία τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών. Τα νερά συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης, καθιστώντας τις μετακινήσεις ιδιαίτερα δύσκολες.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, άντληση υδάτων από υπόγειους χώρους στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την έντονη βροχόπτωση των τελεταίων ωρών. Οι πλημμύρες προκλήθηκαν κυρίως από φρεάτια που υπερχείλισαν.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν καταγραφεί 9 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από το Αιτωλικό και την Κατοχή.