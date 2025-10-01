Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, εκδόθηκε από το 112.
Όπως τονίζεται «η κακοκαιρία θα χτυπήσει από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης (1/10) έως τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (2/10). Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025.
‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.…
— 112 Greece (@112Greece) October 1, 2025