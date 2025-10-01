Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, εκδόθηκε από το 112.

Όπως τονίζεται «η κακοκαιρία θα χτυπήσει από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης (1/10) έως τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (2/10). Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών».

