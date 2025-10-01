Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, με εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες που σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, και στη συνέχεια πολύ γρήγορα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο, και από το μεσημέρι στις δυτικές Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη, θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά κατά τόπους και κατά διαστήματα, συνοδευόμενα από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά, έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται από την αρχή της ημέρας έως το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, από τα ξημερώματα έως το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, ενώ από το μεσημέρι έως και το βράδυ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες. Κατά τις βραδινές ώρες, η κακοκαιρία θα μεταφερθεί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίουκαι την ανατολική Μακεδονία, ενώ αργά τη νύχτα θα επεκταθεί και στη Θράκη.

Η μεγαλύτερη επικινδυνότητα εντοπίζεται στα νησιά του Ιονίου, κυρίως στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, καθώς και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως νωρίς το απόγευμα, αλλά και στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα και μέχρι τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Ηπιότερη εικόνα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Στα Δωδεκάνησα, τις ανατολικές Κυκλάδες και την ανατολική Κρήτη ο καιρός θα ξεκινήσει αιθριος με διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες προς το βράδυ θα δώσουν τοπικές βροχές, ενώ τα ξημερώματα της Παρασκευής θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ισχυροί άνεμοι και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντικές μεταβολές στη διάρκεια της ημέρας. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, όμως μετά το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι αρχικά βόρειοι, όμως σταδιακά θα στραφούν σε νότιους 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα κυμανθεί ουσιαστικά σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Στα βόρεια η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο θα φτάσει τους 19 με 23, ενώ μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα αγγίξει τους 24 με 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς.

Τοπικές προγνώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, που από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς, με τοπικά έως 21, και οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με βροχές και καταιγίδες, που από τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου, με ανατολικούς ανέμους 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η κακοκαιρία συνεχίζεται την Παρασκευή

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, τα φαινόμενα θα παραμείνουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και θα είναι ιδιαιτέρως έντονα μέχρι τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, έως το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο θα υπάρξουν και διαστήματα με πιο βελτιωμένο καιρό. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της βόρειας χώρας σε υψόμετρα άνω των 1500 μέτρων. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί και θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, ενώ στα ανατολικότερα τμήματα θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας στα πελάγη και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ακόμη λίγο, παραμένοντας σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Βελτίωση από το Σάββατο

Από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Νεφώσεις και τοπικές βροχές θα επιμείνουν έως το απόγευμα κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, ωστόσο οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ελαφρώς, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια.