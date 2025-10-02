Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία η οποία αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης (2/10).

Νωρίς το πρωί σήμερα εστάλη μήνυμα του 112 στην Λακωνία, προειδοποιώντας τους κατοίκους για τα ισχυρά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρώτες πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.