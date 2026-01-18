Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Αιτωλοακαρνανία μετά τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη από έναν 44χρονο και μάλιστα υπάρχει φόβος για πιθανά αντίποινα.

Η Μακρυνεία μετά την δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίουβρίσκεται υπό αστυνομικό κλοιό καθώς οι Αρχές φοβούνται τα αντίποινα. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς ο 44χρονος δράστης αναμένεται να βρεθεί σήμερα στην Εισαγγελία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος βρέθηκε νεκρός από σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό του σε αγροτική περιοχή ενώ ο δράστης που ομολόγησε στην αστυνομία τη δολοφονία φέρεται να υποστήριξε πως φοβόταν για τη ζωή του.

Στην κατάθεσή του, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα, υποστήριξε ότι τη στιγμή του περιστατικού: «Είδα το θύμα να με σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθώ και να χτυπήσω πρώτος. Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Το χρονικό

Η άγρια δολοφονία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, με την Αστυνομία να συλλαμβάνει λίγη ώρα μετά τον φερόμενο ως δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος είχε στήσει καρτέρι θανάτου στο 50χρονο θύμα. Την στιγμή που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε με καραμπίνα αρκετές φορές, όπως δείχνουν οι εικόνες από τον τόπο του εγκλήματος.

Οι μαρτυρίες από το χωριό είναι αποκαλυπτικές: «Ήταν στο καφενείο του χωριού ο Αλεξανδρής (το θύμα), πέρασε μπροστά του ο δράστης και ξεκίνησε λέει και τον ακολούθησε από κοντά. Πιο κάτω, λίγο έξω από το χωριό, σταματήσαν και οι δύο; Πρόλαβε να σταματήσει ο δράστης; Δεν το ξέρω ακριβώς. Και του έριξε εν ψυχρώ στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι χτυπημένο και μπροστά και από πίσω» λέει χωριανός.

Άλλος κάτοικος μάλιστα λέει, πως ο δράστης του φονικού κυνήγησε το θύμα και μετά από καταδίωξη κατάφερε να του κλείσει τον δρόμο και να τον εκτελέσει εν ψυχρώ. «Πήγε στο χωριό, στη Μεσάριστα, και κάτι είπαν εκεί, λογομάχησαν και αυτός (ο δράστης) τον πήρε από κοντά και του έκλεισε τον δρόμο ακριβώς σε μία εκκλησία και του έριξε τρεις με το όπλο και πήγε στον τόπο».

Όσον αφορά τα κίνητρα της δολοφονίας, εκτιμάται πως ο δράστης είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα, ενώ πρόσφατα είχαν άγριο καυγά. Όπως μετέδωσε το MEGA, η Αστυνομία μιλάει για έγκλημα πάθους. Στην τοπική κοινωνία φήμες λένε ότι ο δράστης είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα, ενώ χθες το απόγευμα είχαν άγριο καυγά. Θύτης και θύμα είχαν οικογενειακές σχέσεις και μακρά φιλία, που όμως μετατράπηκε σε μίσος.