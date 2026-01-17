Ως έναν άνθρωπο που πάλευε για να στηρίξει την οικογένειά του, αλλά και με μία μάνα και έναν αδελφό που τον είχαν ανάγκη, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, περιγράφουν κάτοικοι στις Άκρες, το γνωστό Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας, τον 50χρονο Κώστα Αλεξανδρή που έπεσε νεκρός σήμερα Σάββατο (17/1) από τα πυρά πρώην φίλου του.

Ο 50χρονος άνδρας δέχτηκε τουλάχιστον τρεις σφαίρες και άφησε πίσω του ένα παιδί. Φίλοι και συγγενείς μίλησαν στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με δάκρυα στα μάτια για τη δολοφονία του 50χρονου Κώστα. «Έχει μία μάνα στο χωριό τώρα και έναν αδερφό, η οποία μάνα έχει πρόβλημα και ο αδερφός το ίδιο. Υπάρχει γυναίκα που τους κοιτάει» είπε συγχωριανή του. Μιλούν για έναν άνθρωπο, που τον αγαπούσε όλο το χωριό και όπως λένε, έβαζε πλάτη όχι μόνο για τον δικό του τόπο, αλλά βοηθούσε και τους ανθρώπους των άλλων χωριών.

«Ένα κτήνος σκότωσε τον άνθρωπο. Εδώ στενοχωρούμαστε, κλαίμε, ήταν ένα χρήσιμο παιδί. Έφταιγε ο φονιάς, δεν έφταιγε το παιδί αυτό» λέει συγχωριανός του. «Αγωνιζόταν για το χωριό, που είναι ένα μικρό χωριό, έρημο, με λίγους κατοίκους, όχι μόνο για το δικό του χωριό, για όλα τα χωριά έτρεχε ο Κώστας», σημειώνει άλλος συγχωριανός του.

Φίλη του θύματος μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, αναφέρθηκε στις μέρες που βασάνιζαν τον Κώστα, όταν αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι του. Η γυναίκα αυτή λέει, ήταν σαν δεύτερη μάνα του και τον είχε σαν παιδί της. «Το ήξερα, αφού μετά, όταν χώρισε, τον έπαιρνα στο σπίτι μου, του έφτιαχνα φαγητά και του έδινα. Σαν παιδί μου ήτανε, γιατί εγώ δεν έχω οικογένεια και ήταν σαν παιδί μου» λέει.

Τόσο το Λιθοβούνι όσο και τα γύρω χωριά έχουν βυθιστεί στο πένθος, με τους κατοίκους να αναρωτιούνται ένα μεγάλο γιατί.

Το χρονικό

Η άγρια δολοφονία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, με την Αστυνομία να συλλαμβάνει λίγη ώρα μετά τον φερόμενο ως δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος είχε στήσει καρτέρι θανάτου στο 50χρονο θύμα. Την στιγμή που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε με καραμπίνα αρκετές φορές, όπως δείχνουν οι εικόνες από τον τόπο του εγκλήματος.

Οι μαρτυρίες από το χωριό είναι αποκαλυπτικές: «Ήταν στο καφενείο του χωριού ο Αλεξανδρής (το θύμα), πέρασε μπροστά του ο δράστης και ξεκίνησε λέει και τον ακολούθησε από κοντά. Πιο κάτω, λίγο έξω από το χωριό, σταματήσαν και οι δύο; Πρόλαβε να σταματήσει ο δράστης; Δεν το ξέρω ακριβώς. Και του έριξε εν ψυχρώ στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι χτυπημένο και μπροστά και από πίσω» λέει χωριανός.

Άλλος κάτοικος μάλιστα λέει, πως ο δράστης του φονικού κυνήγησε το θύμα και μετά από καταδίωξη κατάφερε να του κλείσει τον δρόμο και να τον εκτελέσει εν ψυχρώ. «Πήγε στο χωριό, στη Μεσάριστα, και κάτι είπαν εκεί, λογομάχησαν και αυτός (ο δράστης) τον πήρε από κοντά και του έκλεισε τον δρόμο ακριβώς σε μία εκκλησία και του έριξε τρεις με το όπλο και πήγε στον τόπο».

Όσον αφορά τα κίνητρα της δολοφονίας, εκτιμάται πως ο δράστης είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα, ενώ πρόσφατα είχαν άγριο καυγά. Από τις Αρχές εξετάζονται τα ερωτικά κίνητρα. Η σημερινή αιματηρή ενέδρα βάζει τέλος με τον χειρότερο τρόπο σε αυτήν τη διαμάχη. «Παλιά ήταν πολύ φίλοι και μετά λόγω των προσωπικών διαφορών που είχανε… Ο Αλεξανδρής ο Κώστας ήταν παντρεμένος και έχει και έναν γιο. Ο γιος του πηγαίνει στην Γ’ Γυμνασίου είναι 12 – 13 χρόνων» λέει συγχωριανός του.

Το θύμα ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού, ενώ η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Όπως αναφέρει ο Γιώργος Καλλιακμάνης, η γυναίκα του θύματος φέρεται στο παρελθόν να είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Αξίζει να αναφερθεί, πως όπλο βρέθηκε και μέσα στο όχημα του 50χρονου άνδρα που δολοφονήθηκε. «Φοβόμουν πως θα με σκοτώσει, γι’ αυτό χτύπησα πρώτος», φέρεται να είπε ο δράστης στις Αρχές.