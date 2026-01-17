Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 44χρονος, ο οποίος δολοφόνησε το πρωί έναν 50χρονο στο Λιθοβούνι Μακρυνείας, στην Αιτωλοακαρνανία. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ο δράστης πλησίασε το θύμα την ώρα που εκείνος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Τότε, τον πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα, προκαλώντας τον θάνατό του επί τόπου. Λίγη ώρα αργότερα, ο 44χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Το θύμα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχε μέσα στο αμάξι καραμπίνα, με το φονικό να λαμβάνει χώρα σε ερημικό σημείο στην περιοχή. Πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο για «ραντεβού» που ίσως είχαν κλείσει θύτης και θύμα, προκειμένου να λύσουν προσωπικές διαφορές.

Οπως μεταδίδει το MEGA, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές, οι οποίες οδήγησαν σε θερμό επεισόδιο την προηγούμενη ημέρα και σε ραντεβού για να τις επιλύσουν στη θέση Αρβανίτη της Μακρυνείας. Ωστόσο, ο δράστης έστησε ενέδρα και πυροβόλησε τον 50χρονο με καραμπίνα, σκοτώνοντάς τον ακαριαία.

Αρχικά, διερχόμενοι οδηγοί, βλέποντας το αυτοκίνητο του θύματος γεμάτο τρύπες από σφαίρες, υπέθεσαν ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα και ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί, φτάνοντας στο σημείο, βρήκαν τον 50χρονο νεκρό στη θέση του οδηγού και δίπλα του μια καραμπίνα.

Λίγο αργότερα, ο 45χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία, ομολόγησε την πράξη του και ζήτησε να τον συλλάβουν. Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews, οπαρέδωσε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα».

«Το όχημα πυροβολήθηκε κατά μέτωπο και δύο φορές από πίσω»

Σύμφωνα με πληροφορίες θύμα και θύτης συνδέονταν με προσωπικές και φιλικές σχέσεις για χρόνια. Οι σχέσεις τους ωστόσο είχαν διαταραχθεί τον τελευταίο χρόνο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές εντάσεις μεταξύ τους.

Πηγές που επικαλείται το agriniopress αναφέρουν πως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου το θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής. Όταν είδε το όχημα του δράστη να περνά, με κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα, μπήκε στο όχημά του και τον ακολούθησε.

Το όχημα του θύματος να δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς. Έναν κατά μέτωπο και δύο από πίσω.