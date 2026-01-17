Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία του Αγρινίου, παρακολουθεί τις εξελίξεις στη στυγερή δολοφονία του 50χρονου προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας από τον 44χρονο καθ’ ομολογίαν -πλέον- δράστη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του χωριού όλοι γνώριζαν τις προσωπικές διαφορές των δύο ανδρών. Ο στενός τους κύκλος αποδίδει το έγκλημα σε ερωτική αντιζηλία, καθώς η σύζυγος του 50χρονου θύματος διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον 44χρονο δράστη. Μάλιστα, θύτης και θύμα -κατά πληροφορίες- ήταν χρόνια φίλοι, μέχρι που η φιλία τους εξελίχθηκε σε… ερωτικό τρίγωνο.

Στο in.gr μίλησε κάτοικος του χωριού, ο οποίος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον θύτη και το θύμα, λίγα λεπτά πριν το μοιραίο φονικό. Όπως λέει, έπινε καφέ με τον 50χρονο, όταν ο 44χρονος πέρασε με το αυτοκίνητό του από το καφενείο. Τότε το θύμα ακολούθησε το θύτη.

«Ο πεθαμένος, ήτανε στο καφενείο, έπινε καφέ. Έπινε καφέ εδώ, εγώ αυτός και ένας άλλος. Έρχεται αυτός εδώ, φτιάχνω έναν καφέ. Διάβηκε αυτός (ο 44χρονος δράστης)… προς τα πέρα και αυτός (το 50χρονο θύμα) σε πέντε λεπτά, πήγε από κοντά του… Όχι, δεν είχαν κλείσει ραντεβού. Αυτή ήταν γυναικοδουλειά, η γυναίκα του θανόντος είχε σχέση με τον δράστη.

Αυτή η ιστορία τώρα, κοντεύει ένα χρόνο τώρα. Αυτό ήτανε γραφτό να γίνει, είχαν διαφορές καιρό, κάποιος θά φευγε απ’ τους δύο αυτούς. Απλά αυτός τράβηξε πρώτα καραμπίνα και σκότωσε τον άλλον. Είχε φύγει η γυναίκα του 50χρονου, είχε πάει στην Πάτρα, πήρε καμία εξηνταριά χιλιάδες και σηκώθηκε κι έφυγε. Την έφερε πίσω ο 50χρονος. Αυτόν τον εκτέλεσε μέσα στο αυτοκίνητο, έφυγε σε ένα δρόμο και έπεσε από κάτω. Νομίζω ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο είναι, δεν τον πήραν ακόμα από εκεί» είπε ο κάτοικος του χωριού.