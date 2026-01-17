Οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν «καθαρή πολιτική ισχύος», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, καλώντας την Ευρώπη να επιδιώξει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και να πάψει να βασίζεται στις ΗΠΑ.

«Παρακολουθούμε τον σημαντικότερο σύμμαχό μας στον κόσμο – και είναι μέχρι και σήμερα οι ΗΠΑ – να απομακρύνεται από μια τάξη η οποία βασίζεται σε κανόνες. Αντί να τηρεί το διεθνές δίκαιο, η πολιτική των ΗΠΑ εξελίσσεται σε μια προσέγγιση που στηρίζεται αποκλειστικά στην ισχύ και στο συμφέρον», ανέφερε ο κ. Μερτς, μιλώντας σε εκδήλωση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στη Βάδη-Βυρτεμβέργη.

Αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο, ο καγκελάριος σημείωσε: «Μπορεί κανείς να του ασκήσει κριτική, αλλά τι νόημα έχει η κριτική, αν το άτομο στο οποίο απευθύνεται δεν αντιδρά σε αυτήν, αλλά αντίθετα πιστεύει ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό;». Αν ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίσει την ίδια πολιτική, πρόσθεσε, «δεν θα πρέπει να στρουθοκαμηλίζουμε και να λέμε ότι θα υποταχθούμε σε όλα». Κατά τον ίδιο, η Ευρώπη δεν πρέπει να δεχθεί να γίνει «πιόνι των υπερδυνάμεων».

«Ζούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα βιομηχανικά κράτη του κόσμου», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς, επισημαίνοντας ότι η Γερμανία πρέπει να αξιοποιήσει τη θέση της με αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι και οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τη Γερμανία, προειδοποιώντας πως «δεν θα τους ενδιαφέρουμε εάν γίνουμε μικροί και αποστασιοποιηθούμε, αλλά θα μας σεβαστούν μόνο εάν έχουμε στην Ευρώπη συμμάχους που μιλούν την ίδια γλώσσα με εμάς».

Ανάγκη για οικονομική ισχύ και ανταγωνιστικότητα

Για να επιτευχθεί αυτό, σύμφωνα με τον καγκελάριο, η Ευρώπη πρέπει να επιχειρηματολογεί από θέση ισχύος, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας. «Προκειμένου η Γερμανία να γίνεται σεβαστή, πρέπει να μάθει να επιδιώκει τα συμφέροντά της», ανέφερε, ζητώντας αύξηση των ωρών και των ετών εργασίας και διατήρηση της βιομηχανικής βάσης της χώρας.

Ο κ. Μερτς προειδοποίησε ότι χωρίς αυτές τις αλλαγές, οι προκλήσεις για τη Γερμανία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. «Η χώρα αγωνίζεται για το μέλλον της από πολλές απόψεις, τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική πολιτική. Είμαστε σίγουροι για την ικανότητά μας να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, επειδή η λύση βρίσκεται ακριβώς στις δυνατότητές μας», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, σχολίασε τα υψηλά ποσοστά αναρρωτικών αδειών, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι στη Γερμανία απουσιάζουν κατά μέσο όρο 14,5 ημέρες τον χρόνο λόγω ασθένειας. «Αυτό σημαίνει σχεδόν τρεις εβδομάδες κατά τις οποίες οι άνθρωποι στη Γερμανία δεν μπορούν να εργαστούν λόγω ασθένειας. Είναι αυτό πραγματικά σωστό; Είναι αυτό πραγματικά απαραίτητο;» διερωτήθηκε. Ο καγκελάριος πρότεινε τη διεξαγωγή ευρείας συζήτησης για τη δημιουργία κινήτρων που θα ενισχύουν την απασχόληση, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, την κατάργηση των τηλεφωνικών πιστοποιητικών αναρρωτικής άδειας.