Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι προετοιμασίες για τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, καθώς ανακοινώθηκε η λίστα των εκπροσώπων που θα μεταβούν στην Αθήνα. Από τους 30 που επιλέχθηκαν, απουσιάζει ο επικεφαλής του μπλόκου στα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αγρότες προσέρχονται στο Μέγαρο Μαξίμου με προσδοκία συγκεκριμένων δεσμεύσεων για τα αιτήματά τους, ενώ η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει τις «κόκκινες γραμμές» για τη διεξαγωγή της συνάντησης, απαιτώντας δρόμους ανοιχτούς και περιορισμένο αριθμό εκπροσώπων.

Οι εκπρόσωποι προέρχονται από όλους τους κλάδους του πρωτογενούς τομέα – αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι και αλιείς. Τα 25 μέλη της αντιπροσωπείας και οι 5 παρατηρητές ορίστηκαν από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, στην οποία συμμετέχουν περίπου 60 μπλόκα από όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (13/1) πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Μαξίμου με εκπροσώπους 14 μπλόκων, διάρκειας άνω των 3,5 ωρών, όπου συζητήθηκαν τα βασικά αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Αυτή τη φορά, απέναντι στον πρωθυπουργό θα βρεθούν επικεφαλής από μπλόκα της Νίκαιας, της Καρδίτσας και άλλων περιοχών, μεταξύ των οποίων οι Ρίζος Μαρούδας, Κώστας Τζέλλας, Θώμας Μόσχος και Σωκράτης Αλειφτήρας.

Η συνάντηση θα γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς, καθώς οι αγρότες έχουν ήδη απομακρύνει τα τρακτέρ από το οδόστρωμα.

Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη συνάντηση με τα 14 μπλόκα αποτελούν τα τελευταία που μπορούν να δοθούν.

Τι ζητούν οι αγρότες

Οι αγρότες δηλώνουν ότι προσέρχονται στη συνάντηση με την προσδοκία για συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις στα αιτήματά τους. Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, ανέφερε πως «είμαστε αποφασισμένοι να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα διεξοδικά με τον κ. Μητσοτάκη και να απαιτήσουμε λύσεις ώστε την επόμενη ημέρα να είμαστε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον».

«Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε σπιθαμή βήμα πίσω όσον αφορά την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπειά μας και κυρίως είναι μεγάλη θέλησή μας -και γι’ αυτό προσερχόμαστε- να παραμείνουμε στον τόπο μας και να συνεχίσουμε να είμαστε παραγωγικοί την επόμενη μέρα, ώστε να τροφοδοτούμε τον ελληνικό πληθυσμό με φθηνά ελληνικά προϊόντα», πρόσθεσε.

Οι «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση έχει θέσει σαφείς κόκκινες γραμμές για τη διεξαγωγή της συνάντησης. Πέρα από την απαίτηση να παραμείνουν ανοιχτοί όλοι οι δρόμοι, ζητείται συγκεκριμένος αριθμός εκπροσώπων και αποκλείεται η συμμετοχή ατόμων με παραβατική συμπεριφορά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε την Πέμπτη (15/1) ότι «άλλα μέτρα δεν υπάρχουν. Εφόσον υπάρξουν παρατηρήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερες λύσεις, τεχνικές, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, αυτές μπορεί να γίνουν δεκτές».

Οι αγρότες οριστικοποιούν τη σύνθεση της 25μελούς επιτροπής που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η τελική λίστα των εκπροσώπων που θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Αγρότες και κυβέρνηση: Τι λένε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Η ακρίβεια είναι ένα από τα ζητήματα που ταλαιπωρούν τα νοικοκυριά, γεγονός που αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, όπου απεικονίζονται οι αυξήσεις τιμών σε βασικά προϊόντα.

«Προφανώς υπάρχουν προϊόντα τα οποία ακριβαίνουν περισσότερο, υπάρχουν προϊόντα που μπορεί να μειώνονται. Σωρευτικά πάντως ο πληθωρισμός την τελευταία περίοδο, σε σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού και του μέσου μισθού, υπολείπεται. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα έχει ανέβει 28%, ο κατώτατος έχει ανέβει 35%», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης.

«Η κυβέρνηση στάθηκε αποφασιστικά δίπλα στους αγρότες»

Όσο για τα αιτήματα των αγροτών, τόνισε πως η κυβέρνηση έχει στηρίξει την αγροτική οικονομία, ενώ για τη συνάντηση των αγροτών με την κυβέρνηση το μεσημέρι της Δευτέρας δήλωσε:

«Ως προς τους αγρότες, η πραγματικότητα είναι ότι η χώρα μας, επειδή έχει δημοσιονομική δυνατότητα, έχει καταφέρει να δώσει ένα πολύ μεγάλο πακέτο στήριξης της αγροτικής παραγωγής. Ήδη οι συναντήσεις του πρωθυπουργού που έχουν γίνει, έχουν δείξει ότι υπάρχει αυτή η καλή διάθεση της κυβέρνησης και έχουν βρεθεί λύσεις. Θέλω να πιστεύω ότι πλέον έχουμε ξεπεράσει τη μεγάλη πίεση των αγροτικών κινητοποιήσεων».

«Η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν και πλέον σε πάρα πολλά θέματα, στο θέμα του κόστους ενέργειας, στο θέμα του αφορολόγητου πετρελαίου, στο θέμα της ιχνηλάτησης προϊόντων, για να μπορέσουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, αυτό το θέμα που πάντα συζητάγανε οι αγρότες της παράνομης ελληνοποίησης, να το αντιμετωπίσουμε. Άρα νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αποφασιστικά σταθεί δίπλα στους αγρότες και είμαι αισιόδοξος ότι τη Δευτέρα αυτό θα φανεί στη συνάντηση».

«Ωμή κοροϊδία προς τους αγρότες η στάση της κυβέρνησης»

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει πυρά κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για «ωμή κοροϊδία».

«Τι δίνει η Νέα Δημοκρατία; Υπήρχε δημοσιονομικός χώρος τότε; Το είχε εξαγγείλει μήπως στη ΔΕΘ ο κύριος Μητσοτάκης; Υπάρχουν λεφτά τα οποία τελικά βρέθηκαν ή υπάρχει το απόλυτο ψέμα ότι έχει μαζέψει τα τελευταία έξι χρόνια περίπου ένα δισεκατομμύριο, γιατί τόσο υπολογίζεται περίπου, τα 160-170 εκατομμύρια λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι μαζεύεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, συμπληρώνοντας:

«Λοιπόν εδώ πέρα μιλάμε για ωμή κοροϊδία προς τους αγρότες. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης είχε τον δημοσιονομικό χώρο, δεν έπρεπε να αφήσει τα μπλόκα να γίνουν ποτέ. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πήγαν να κάνουν εκεί Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα. Πήγαν εκεί για να διαμαρτυρηθούν για τα χρήματα τα οποία τους χρωστούσαν αυτή η κυβέρνηση, μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης, τα οποία δεν τα έχουν πάρει ακόμα ολόκληρα και τα οποία, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι ειδικά όσον αφορά τις άμεσες αποζημιώσεις, έχει δοθεί μόλις το 38%».

«Η κυβέρνηση εγκατέλειψε τον πρωτογενή τομέα»

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η ΝΔ δεν αντιλαμβάνεται το επείγον της κατάστασης στον πρωτογενή τομέα και κατηγορεί την κυβέρνηση για εγκατάλειψη της παραγωγικής βάσης της χώρας.

«Εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει την αίσθηση του επείγοντος για την επιβίωση του πρωτογενή τομέα. Επίσης υπάρχουν προβλήματα και στο δευτερογενή τομέα, στη μεταποίηση, αφού έχουν εγκαταλειφθεί χωρίς να έχουν καμία πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία της χώρας, είτε είναι Ταμείο Ανάκαμψης, είτε είναι ΕΣΠΑ, είτε είναι τραπεζικός δανεισμός, αλλά φαίνεται ότι η παραγωγική στο σύνολό της βάση της χώρας έχει εγκαταλειφθεί, με πρώτα από όλα τον πρωτογενή τομέα. Γι’ αυτό και η κοινωνία αντιλαμβάνεται και στέκεται δίπλα σε αυτό το δίκαιο αγώνα των αγροτών», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος.