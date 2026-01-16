Ο Κώστας Ανεστίδης δεν θα δώσει τελικά το «παρών» στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες τη Δευτέρα, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες προσβλητικές δηλώσεις του σε βάρος του πρωθυπουργού. Σε απόφαση που ελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής το μπλόκο των Μαλγάρων έκρινε ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής δεν θα συμμετάσχει στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μπλόκο των Μαλγάρων αποφάσισε μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κώστα Ανεστίδη, ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής δεν θα περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε και η δημοσιογράφος του MEGA από τη Λάρισα ο Κώστας Ανεστίδης βρέθηκε εκτός της λίστας των αγροτών που θα περάσουν το κατώφλι το Μαξίμου.

Όπως έγινε γνωστό η αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό την προσεχή Δευτέρα, απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΆΝΗΣ

ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ

Αντί για τον Κώστα Ανεστίδη, που «κόπηκε» από τη συνάντηση, τα Μάλγαρα θα εκπροσωπήσει ο Κώστας Σέφης.

Μαρινάκης: Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

«Νομίζω ότι οι δύο όροι οι οποίοι έχουν τεθεί είναι αυτονόητοι, λογικοί και δεν διαφωνεί κανείς λογικός άνθρωπος με αυτούς. Ο ένας είναι να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι -φαίνεται ότι οι δρόμοι ανοίγουν- και να παραμείνουν ανοιχτοί. Γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο κόσμος όλες αυτές τις μέρες, γιατί το μεγάλο «θύμα» αυτών των κινητοποιήσεων είναι η κοινωνία, ειδικά τις μέρες εορτών, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες. Και ο δεύτερος όρος είναι να μην συνομιλήσει ο Πρωθυπουργός με ανθρώπους οι οποίοι είναι ελεγχόμενοι, ή έχουν δείξει ιδιαιτέρως παραβατικές συμπεριφορές, όπως κάποιοι που έχουν αναποδογυρίσει περιπολικά ως «νταήδες» και έχουν παρανομήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. ‘Αρα, πολύ πριν από αυτό το βίντεο, η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στη συνάντηση αυτή. Το βίντεο ήρθε να επιβεβαιώσει όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσει κανείς, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή του OPEN.

Ανέφερε δε ότι ο κ. Ανεστίδης έχει διαγραφεί οριστικά και από τις λίστες της ΝΔ και δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συνάντηση.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλα αυτά τα χρόνια που είναι πρόεδρος της Ν.Δ. πολλές φορές έδωσε μάχη και με κάποιες νοσηρές μειοψηφίες ακόμη και μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Με ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα από συνδικαλιστικές οργανώσεις, μέσα από παλιές πρακτικές μπορούν να πιέσουν, να εκβιάσουν, να κάνουν το οτιδήποτε. Έχει αποδείξει στην πράξη ότι προχωράει μπροστά με την σιωπηρή πλειοψηφία και της Ν.Δ., αλλά και της κοινωνίας. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί παντού» πρόσθεσε.

«Αν κάποιος είναι παραβατικός ή έχει δείξει παραβατική συμπεριφορά ή χυδαία συμπεριφορά, για εμένα δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα. Είναι απλά παραβατικός ή χυδαίος με τη συμπεριφορά του. Είτε είναι στο ΚΚΕ, είτε στη Ν.Δ., είτε στην άκρα Δεξιά» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να δείξει μία παραπάνω ανοχή, έχοντας ως αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθεί μεγάλο μέρος της κοινωνίας, για να μην πετύχει το κόλπο της προβοκάτσιας, στο οποίο επένδυαν κάποιοι, και να υπάρξει μία, όσο το δυνατόν συντομότερο, ειρηνική επίλυση του θέματος με δεδομένη και την τεχνική αδυναμία της αστυνομίας, σε οποιοδήποτε κράτος του κόσμου, να ρυμουλκήσει τρακτέρ.

«Αλλά, για να συνεννοηθούμε, σε αυτή τη χώρα, μας πήρε κανένα σαραντάρι χρόνια να πούμε ξεκάθαρα και να το κάνουμε και πράξη ότι μια κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο είναι μια παράνομη πράξη. Κάποτε έλεγαν διάφοροι, ακόμα και στο δικό μας χώρο το έχουν πει «ναι, αλλά είναι απόφαση γενικής συνέλευσης φοιτητών». Η κατάληψη είναι παράνομη πράξη. Ο καταληψίας είτε δρόμου, είτε πανεπιστημίου, είτε νοσοκομείου, είναι παράνομος και πρέπει να ακολουθείται ο νόμος» τόνισε.

«Για μένα η λύση είναι τα πρόστιμα και η εφαρμογή του νόμου. Εδώ που φτάσαμε, όμως, βλέποντας ότι υπάρχει μια καλή διάθεση, έστω και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, από τους ανθρώπους που είναι στα μπλόκα, προέχει η επίλυση του θέματος, να έρθουν, να γίνει μια εποικοδομητική συζήτηση και να τελειώσει αυτή η κατάσταση» συμπλήρωσε.

«Θεωρώ ότι μετά και τη συνάντηση αυτή, το πράγμα θα οδηγηθεί σε μία εκτόνωση, αλλά αν δεν οδηγηθεί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος .