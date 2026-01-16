Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες το μεσημέρι της προσεχούς Δευτέρας ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά τις ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Αναμένουμε μέσα στην ημέρα τη λίστα με τα ονόματα των αγροτών θα έρθουν στο Μαξίμου», διευκρίνισε.

«Πολύ πριν το βίντεο (σ.σ. με τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού) η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας», τόνισε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο ΟΡΕΝ.

Επίσης, ανέφερε ότι ο Ανεστίδης «δεν είναι ενεργό μέλος από το 2019 και πλέον έχει διαγραφεί, δεν είναι καν στις λίστες των ενεργών μελών της ΝΔ».

Ανεστίδης: Η… συγγνώμη για τις ύβρεις κατά Μητσοτάκη – «Θα πάω στο Μαξίμου, δεν με θέλουν εκεί γιατί φοβούνται»

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης ζήτησε συγγνώμη για τις ύβρεις που εξαπέλυσε κατά του πρωθυπουργού. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, αρχικά υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του έγιναν «εκ παραδρομής» και «εκτός αέρα». Ωστόσο, έπειτα από επίμονες ερωτήσεις, δήλωσε πως ζητά συγγνώμη, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

Ο κ. Ανεστίδης ανέφερε ότι είναι ευθύς χαρακτήρας και πως όσα εκφράζει «βγαίνουν από την ψυχή του», είτε πρόκειται για θετικά είτε για αρνητικά λόγια.

Yποστήριξε ότι οι ύβρεις που εκστόμισε έγιναν «εκτός αέρα», σημειώνοντας πως «απλώς το είπε φιλικά σε όλους», προσθέτοντας ότι «όλοι οι Έλληνες ξέρουν τι λέγεται σε τέτοιες στιγμές». Χαρακτήρισε το περιστατικό «χυδαίο», ενώ αναφερόμενος στη χειρονομία προς τα γεννητικά του όργανα, τόνισε πως προηγήθηκε συζήτηση για επίθεση που είχε δεχθεί ο ίδιος.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής ανέφερε ακόμη ότι η δική του κινητοποίηση στρεφόταν κατά της πολιτικής και όχι σε προσωπικό επίπεδο, υποστηρίζοντας πως «η προσωπική επίθεση δεν ξεκίνησε από τον ίδιο». Παρά τις βαριές εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού, δήλωσε ότι επιθυμεί να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου «για να αποκαλύψει κάποιες αλήθειες», εκτιμώντας ότι γι’ αυτόν τον λόγο δέχθηκε νέα επίθεση, εννοώντας τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών.

Παράλληλα, έκανε λόγο για εμπλοκή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι αστυνομικός τον αναζήτησε εκ νέου για να του επιδώσει διάταξη, 25 ημέρες αφότου την είχε ήδη παραλάβει. Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε ότι το σχετικό αίτημά του απορρίφθηκε, με το σκεπτικό ότι θα λάβει γνώση της δικογραφίας σε βάρος του εφόσον κληθεί να δώσει εξηγήσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Ανεστίδης δήλωσε ότι δεν έχει προσωπικό ζήτημα με τον πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας πως η αντιπαράθεσή του αφορά αποκλειστικά τα αιτήματα των αγροτών. «Είναι ο πρωθυπουργός μου και εγώ είμαι εκλεγμένος να μεταφέρω τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Δεν με θέλουν εκεί, φοβούνται τι θα αντιμετωπίσουν», κατέληξε.