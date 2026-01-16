Δεκαοκτάχρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στην πόλη Λα Σπέτσια στην βορειοδυτική Ιταλία, από συμμαθητή του δεκαεννέα ετών, μέσα σε σχολική τάξη τεχνικού λυκείου.

Ο δράστης χρησιμοποίησε μαχαίρι που φέρεται να είχε πάρει από το σπίτι του και τραυμάτισε τον συμμαθητή του στο ήπαρ, στους πνεύμονες και στο διάφραγμα.

Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, πριν από λίγο υπέκυψε στα τραύματά του εξαιτίας και σοβαρότατης αιμορραγίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φονική αυτή βία είχε ως αφορμή προηγούμενες εντάσεις, κυρίως τη συναναστροφή των δυο μαθητών με μία νεαρή κοπέλα.