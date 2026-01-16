Το έργο FAIR PAY υλοποιείται με στόχο την προώθηση της μισθολογικής διαφάνειας και την τήρηση της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση μισθολογικών διακρίσεων λόγω φύλου.

Το έργο FAIR PAY – Pioneering Equal and Transparent Pay Initiatives, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, υλοποιείται με στόχο την προώθηση της μισθολογικής διαφάνειας και την τήρηση της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση άμεσων και έμμεσων μισθολογικών διακρίσεων λόγω φύλου στον κόσμο της εργασίας.

Βασικός σκοπός του έργου είναι η πιλοτική εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2023/970 για τη μισθολογική διαφάνεια, προκειμένου να εντοπιστούν έγκαιρα προκλήσεις και ανάγκες πριν την πλήρη ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο, έως τις 7 Ιουνίου 2026.

Το FAIR PAY επικεντρώνεται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια των αμοιβών ως βασικό εργαλείο πρόληψης των διακρίσεων.

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσονται οδηγοί, αναλυτικά εργαλεία και λίστες ελέγχου για την αξιολόγηση και σύγκριση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας στον ίδιο εργοδότη. Παράλληλα, προβλέπεται η εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης και ταξινόμησης θέσεων εργασίας ουδέτερων ως προς το φύλο, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από εργοδότες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Επίσης, το FAIR PAY περιλαμβάνει δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών, διαβουλεύσεις με εμπλεκόμενους φορείς, σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων για εργοδότες, καθώς και στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκαν δύο εργαστήρια διαβούλευσης, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2025, με τη συμμετοχή εκπροσώπων δημόσιων φορέων, κοινωνικών εταίρων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων, υπό την επιστημονική εποπτεία του ΚΕΘΙ.

Το έργο υλοποιείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας / Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ, τον οργανισμό Women on Top και τον ΣΕΓΕ. Έχει διάρκεια από 1/1/2025 έως 31/12/2026 και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV-2024-GE – Priority 2) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας του έργου FAIR PAY, δημοσιεύθηκε ενημερωτικό βίντεο με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για το έμφυλο μισθολογικό χάσμα και την προώθηση της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.

Το ενημερωτικό βίντεο είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: https://fairpay.isotita.gr/to-vinteo-tou-fair-pay/ και έχει αναρτηθεί στα κανάλια YouTube του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα fairpay.isotita.gr.