Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η πρόσφατη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και εκπροσώπων της Δανίας και της Γροιλανδίας υπήρξε παραγωγική, επισημαίνοντας παράλληλα πως η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στο νησί δεν επηρεάζει τη στάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο ζήτημα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι η ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνάμεων στη Γροιλανδία “δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο (του Ντόναλντ Τραμπ) να αποκτήσει” το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

“Δεν νομίζω ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ευρώπη επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του προέδρου και αυτό δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του να αποκτήσει τη Γροιλανδία”, δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.