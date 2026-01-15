Ανάπτυξη – αν και ασθενή, ύψους 0,2% – κατέγραψε η γερμανική οικονομία για πρώτη φορά το 2025, έπειτα από δύο συνεχή έτη ύφεσης.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, το γερμανικό ΑΕΠ αυξήθηκε το προηγούμενο έτος κατά 0,2% σε σύγκριση με το 2024, κυρίως χάρη στις «αυξημένες καταναλωτικές δαπάνες των ιδιωτικών νοικοκυριών και της κυβέρνησης».

Το 2024 είχε κλείσει με ύφεση 0,5% και το 2023 επίσης με αρνητικό ρυθμό κατά 0,9%, ενώ το ΑΕΠ της Γερμανίας σήμερα βρίσκεται στο επίπεδο του 2019. Η στασιμότητα αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην απαιτητική γεωπολιτική κατάσταση και στον διαρθρωτικό μετασχηματισμό της βιομηχανίας.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν πάντως ότι για το τρέχον έτος η ανάπτυξη θα κυμανθεί γύρω στο 1%, ενισχυμένη από τον μεγαλύτερο αριθμό εργάσιμων ημερών και από τις αυξημένες δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές.